Γιάννης Βρούτσης: Το κράτος στηρίζει το αίτημα αναστολής αθλητικών δραστηριοτήτων (vid)

Η ελληνική κοινωνία και ο αθλητικός κόσμος παραμένουν συγκλονισμένοι από το θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε στη Ρουμανία και στοίχισε τη ζωή σε επτά οπαδούς του ΠΑΟΚ, οι οποίοι ταξίδευαν οδικώς για να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους στη Λιόν. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, τόνισε σε δηλώσεις του στο ΕΡΤ news ότι η χώρα είναι βαθιά συγκινημένη και εκφράζει τη συμπαράστασή της στις οικογένειες των θυμάτων.



Σύμφωνα με τον κ. Βρούτση, οι τρεις τραυματίες δεν διατρέχουν κίνδυνο και σύντομα θα επιστρέψουν στην Ελλάδα. Για τη μεταφορά των σορών έχει οργανωθεί ειδική πτήση με C130, ώστε να φτάσουν άμεσα στη χώρα και να δοθεί η δυνατότητα στους συγγενείς να τους αποχαιρετήσουν.



Το υπουργείο Αθλητισμού βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με την ΕΠΟ και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ, παρέχοντας πλήρη στήριξη στην ομάδα και τον οργανισμό της. Παρά την άρνηση της UEFA να αναβληθεί ο συγκεκριμένος αγώνας, ο κ. Βρούτσης επισήμανε ότι η Πολιτεία θα υποστηρίξει κάθε αίτημα των διοργανωτών για ολιγοήμερη διακοπή των αθλητικών δραστηριοτήτων, ώστε να δοθεί χρόνος πένθους στον ελληνικό αθλητισμό.

Οι δηλώσεις του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού:

Ήδη έχουν ληφθεί μέτρα, όπως η ανάρτηση των μεσίστιων σημαιών σε όλα τα εθνικά αθλητικά κέντρα της Θεσσαλονίκης, ενώ δόθηκε σύσταση σε όλους τους συλλόγους και τις διοργανώσεις της χώρας να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή πριν από κάθε αγώνα, σε ένδειξη σεβασμού και μνήμης των θυμάτων.