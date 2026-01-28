Συλλυπητήρια Τσέφεριν για το τραγικό δυστύχημα με οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία

Μήνυμα αλληλεγγύης και συλλυπητηρίων προς τον ΠΑΟΚ και την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία έστειλε ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν, με αφορμή την τραγωδία που σημειώθηκε στη Ρουμανία την Τρίτη (27/1). Επτά οπαδοί του «Δικεφάλου του Βορρά» έχασαν τη ζωή τους σεσοβαρό τροχαίο δυστύχημα, ενώ ξεκινούσαν ένα ταξίδι διάρκειας περίπου 22 ωρών, με σκοπό να παρακολουθήσουν τον αγώνα της ομάδας τους με τη Λιόν για το Europa League.



Το δυστύχημα συνέβη στην εθνική οδό DN6 - E70, κοντά στην περιοχή Lugojelul, όταν το βανάκι στο οποίο επέβαιναν προσπάθησε να προσπεράσει άλλο όχημα. Κατά την επιστροφή στη λωρίδα του, συγκρούστηκε αρχικά με ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια εκσφενδονίστηκε στην αντίθετη κατεύθυνση, συγκρουόμενο με φορτηγό. Από τους 10 επιβαίνοντες, οι επτά τραυματίστηκαν θανάσιμα.



Σε επικοινωνία με τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, ο Τσέφεριν μετέφερε τα ειλικρινή συλλυπητήριά του, τονίζοντας τη βαθιά του λύπη για την απώλεια των φιλάθλων. Η UEFA, μέσα από τη δήλωση του προέδρου της, εξέφρασε την υποστήριξή της στην ελληνική ομοσπονδία και την οικογένεια του ΠΑΟΚ, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ασφάλεια σε όλες τις μετακινήσεις φιλάθλων.



Η κοινότητα του ποδοσφαίρου στην Ελλάδα και την Ευρώπη βρίσκεται σε βαρύ πένθος για το περιστατικό, ενώ οι σκέψεις όλων στρέφονται στους συγγενείς και φίλους των θυμάτων.