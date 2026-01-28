Δυστύχημα στη Ρουμανία: Την Πέμπτη ο επαναπατρισμός των τραυματισμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ

Τον επαναπατρισμό των τριών τραυματισμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που ενεπλάκησαν σε σφοδρό δυστύχημα κοντά στην Τιμισοάρα της Ρουμανίας ανακοίνωσε το υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου αναμένεται η επιστροφή τους με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του Υπουργείου Υγείας.

Το αεροπλάνο πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας το πρωί με προορισμό τη Ρουμανία ώστε να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών.

Στη συνέχεια οι τρεις νέοι θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη όπου θα τους αναλάβουν οι γιατροί προκειμένου να νοσηλευθούν.

Ταυτοποιήθηκαν οι σοροί των επτά θυμάτων

Σε κλίμα βαθιάς οδύνης δρομολογούνται οι διαδικασίες και για τον επαναπατρισμό των θυμάτων του πολύνεκρου τροχαίου, με τις ελληνικές αρχές και την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να συντονίζουν την επιχείρηση μεταφοράς των σορών και των τραυματιών από την Τιμισοάρα.

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η οδυνηρή διαδικασία της επιστροφής των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο οδικό δυστύχημα κοντά στο Λουγκόζ.

Σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση από τον Υφυπουργό Εξωτερικών, Γιάννη Λοβέρδο, η ταυτοποίηση των θυμάτων έχει πλέον ολοκληρωθεί. Οι ρουμανικές αρχές αναμένεται να εκδώσουν τα απαραίτητα έγγραφα την Πέμπτη (29/1), ώστε οι σοροί των αδικοχαμένων νέων να μεταφερθούν στην Ελλάδα με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο βρίσκεται ήδη σε κατάσταση ετοιμότητας στην Ελευσίνα.

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ παραμένει σε πλήρη κινητοποίηση, σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία και τις ελληνικές αρχές, παρακολουθώντας στενά όλες τις εξελίξεις και συνδράμοντας σε κάθε απαιτούμενη ενέργεια.

Τι λένε οι ειδικοί για το Lane Assistant

Αναφερόμενος στη μαρτυρία τραυματία, σύμφωνα με την οποία μπλόκαρε το τιμόνι και το σύστημα Lane Assistant, ο κ. Ζωγράφος εμφανίστηκε κατηγορηματικός: «Το τιμόνι δεν μπορεί να μπλόκαρε. Όταν βγάζουμε φλας, το Lane Assistant απενεργοποιείται. Εφόσον είχε φλας για να μπει δεξιά, μπορούσε να το κάνει κανονικά».

Ωστόσο, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο άλλων σεναρίων, παρουσιάζοντας τρεις βασικές εικασίες:

Κίνηση μέσα στο όχημα, που ενδεχομένως χάλασε τη γωνία θέασης, οδηγώντας σε απότομη διόρθωση του τιμονιού προς τα αριστερά.

Κλατάρισμα μπροστινού ελαστικού, που θα μπορούσε να προκαλέσει απώλεια ελέγχου.

Ισχυρή ριπή πλάγιου ανέμου, η οποία ενδεχομένως αιφνιδίασε τον οδηγό.

«Σύμφωνα με τα πρωτόκολλα, αυτό που περιγράφεται δεν μπορεί να συμβεί με αναμμένο φλας. Αν υπήρξε τεχνική βλάβη, αυτό θα το διαπιστώσουν οι πραγματογνώμονες», υπογράμμισε.

Ιδιαίτερη σύγχυση προκαλεί, όπως σημείωσε στην ΕΡΤ, το αριστερό φλας που φαίνεται στο βίντεο: «Αυτό είναι που μπερδεύει όλο τον κόσμο. Μας μπέρδεψε κι εμάς».