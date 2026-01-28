Τα πρόσωπα της τραγωδίας στη Ρουμανία - Πατέρας μικρού παιδιού ένας από τους αδικοχαμένους οπαδούς

Ένα ταξίδι χαράς για την αγαπημένη τους ομάδα, μετατράπηκε σε ανείπωτη τραγωδία: επτά νεκροί και τρεις τραυματίες μετά από το θανατηφόρο τροχαίο στη Ρουμανία, αφήνοντας συγγενείς, φίλους και ολόκληρη την οικογένεια του ΠΑΟΚ βυθισμένους στο πένθος.

Ραγίζει καρδιές η απώλεια του 30χρονου Χρήστου, που βρήκε ακαριαίο θάνατο στη μετωπική σύγκρουση, ενώ ο συγκάτοικός του Μάριος κατάφερε να επιζήσει. Από την Αλεξάνδρεια ήταν και ο αδικοχαμένος Βασίλης, φανατικός οπαδός του ΠΑΟΚ, γεμάτος ενθουσιασμό για το ταξίδι στο γήπεδο, που όμως δεν πρόλαβε να το ζήσει.



Ανάμεσα στα θύματα ήταν και ένας 29χρονος από τη Θεσσαλονίκη, που ήταν πατέρας ενός παιδιού τριών ετών. Οι οικογένειες των θυμάτων και των τραυματιών παραμένουν σε αναμονή για επίσημες πληροφορίες, με τις λεπτομέρειες να έρχονται σταδιακά από τους επιζώντες.

«Ο αδελφός μου είναι. Είναι τρεις τραυματίες ναι. Ο ένας είναι ζωντανός, δεν έχει πάθει σχεδόν τίποτα, οι δύο έχω μάθει είναι στην εντατική και οι 7 είναι "ψηλά"», λέει αδερφός θύματος. Το χαμογελαστό παιδί που ακολουθούσε παντού την ομάδα του. Το προφίλ του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει κατακλυστεί από συλλυπητήρια μηνύματα. «Καλό παράδεισο αδερφέ μου θα σε θυμάμαι για πάντα σειρούλα μου. Η Παναγία να σε έχει στην αγκαλιά της».

ΦΩΤΟ: ΑΠΕ-ΜΠΕ/ EPA/ACHILLEAS CHIRAS

Ο πατέρας του ψέλλισε δύο λέξεις, λέγοντας πως το μόνο που περιμένει πια είναι η σορός του αδικοχαμένου γιου του. Ό,τι πληροφορίες έχει έρχονται από τους επιζήσαντες. «Κάποια στιγμή μιλήσαμε με τον (διασωθέντα), μιλάνε οι γιοι μου με τον (διασωθέντα). Δεν μου το έχουν πει επίσημα. Εγώ έχω κόσμο και βρήκα και τον είδα εκεί μέσα. Θα γίνει μου είπανε (η μεταφορά) με ένα C130 ή σήμερα το βράδυ ή αύριο», είπε σύμφωνα με το Mega.

Θρήνος και στην Αλεξάνδρεια

Από την Αλεξάνδρεια ήταν και ο αδικοχαμένος Βασίλης. Είχε λαχτάρα γι’ αυτό το ταξίδι. Δεν λογάριασε χιλιόμετρα και κούραση, το μυαλό του ήταν ήδη στο γήπεδο. Δεν πρόλαβε όμως.

«Τον … καταρχήν τον ξέρω πάρα πολλά χρόνια γιατί μένει το παιδί εδώ Αλεξάνδρεια. Δούλευε και σε κάτι μαγαζιά έξω. Τελευταία θυμάμαι δούλευε σε επιχείρηση με κουλουράκια. Φανατικός φίλαθλος. Την αγαπούσε την ομάδα πολύ. Καλό παιδί, πολύ καλό παιδί, δραστήριο παιδί, έτσι δηλαδή παιδί της πιάτσας έξω με το μεροκάματο, κοινωνικός. Με την μάνα του μένει», λέει φίλος του.



Μία εκκωφαντική σιωπή επικρατεί στις γειτονιές τους. Άνθρωποι που τους είδαν την προηγούμενη μέρα ενθουσιασμένους και χαρούμενους, δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που συνέβη. Ανάμεσα στα θύματα και ο Θανάσης από τη Θεσσαλονίκη. Η ανάρτηση ενός φίλου του συγκλονίζει: «Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι δεν θα σε ξαναδώ. Όσα κι αν γράψω για εσένα θα είναι πάντα λίγα μπροστά σε όσα ήσουν και όσα άφησες πίσω. Καλό ταξίδι αδερφάκο μου».

Συγκλονισμένοι φίλοι και συγγενείς αποχαιρετούν τα θύματα στα social media, ενώ από χθες το βράδυ η Τούμπα έχει γεμίσει με λουλούδια, κεριά και φαναράκια στη Θύρα 4. Στο σημείο της τραγωδίας στη Ρουμανία, οπαδοί του ΠΑΟΚ σκέπασαν τα συντρίμμια με μπλούζες και κασκόλ, σε μια συμβολική χειρονομία μνήμης.

INTIME SPORTS / ΠΑΠΑΝΙΚΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Οι τραυματίες

Την Πέμπτη (29/1) θα γίνει η αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών οπαδών του ΠΑΟΚ που νοσηλεύονται σε νοσοκομείο της Ρουμανίας μετά το τραγικό τροχαίο δυστύχημα με τους επτά νεκρούς. Όπως έγινε γνωστό, με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας θα μεταφερθούν στη Θεσσαλονίκη οι επτά σωροί. Επιπλέον με πτήση του ΕΚΑΒ θα μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη ένας από τους τραυματίες για περαιτέρω νοσηλεία.

Οι τρεις τραυματίες είναι ηλικίας 20, 20 και 28 ετών. Ο ένας φέρει πολλαπλά πολυτραύματα και αμφοτερόπλευρες πνευμονικές θλάσεις, ο άλλος κάταγμα ιερού οστού και ο τρίτος παρουσίασε ελάχιστη υπαραχνοειδή αιμορραγία και πολυμώλωπες.