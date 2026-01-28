Ρουμανία: Δύο τραυματίες οπαδοί του ΠΑΟΚ την Πέμπτη στην Ελλάδα - Ο τρίτος χειρουργείται εκτάκτως

Στο χειρουργείο εισήχθη εσπευσμένα ένας εκ των τριών διασωθέντων τραυματιών από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία που στοίχησε τη ζωή σε 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ανέφερε ότι μετά από εξετάσεις που διενήργησαν οι Ρουμάνοι γιατροί «σε νέα μαγνητική διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα».

Ως εκ τούτου, με τα νέα δεδομένα στην Ελλάδα πιθανότατα θα επαναπατριστούν μόνον δυο εκ των τριών τραυματιών ενώ θα αναμένεται η νέα γνωμάτευση των γιατρών για την πορεία της υγείας του.

Υπενθυμίζεται ότι οι τρεις τραυματίες αναμενόταν να επιστρέψουν στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του Υπουργείου Υγείας (ΕΚΑΒ).

Το αεροπλάνο πρόκειται να αναχωρήσει από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας το πρωί με προορισμό τη Ρουμανία ώστε να πραγματοποιήσει την αεροδιακομιδή των τριών τραυματιών.

Στη συνέχεια οι τρεις ή οι δύο νέοι σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, θα μεταφερθούν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη όπου θα συνεχιστεί η νοσηλεία τους.

Η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη

«Εμείς με το ΕΚΑΒ ήμασταν και είμαστε έτοιμοι να πάμε αύριο να παραλάβουμε και τους τρεις τραυματίες οπαδούς του ΠΑΟΚ από το πολύνεκρο δυστύχημα στη Ρουμανία.

Εν τούτοις πριν λίγο οι Ρουμάνοι ιατροί σε νέα μαγνητική που διενήργησαν διεπίστωσαν κάποια επιπλοκή και αποφάσισαν να τον χειρουργήσουν άμεσα. Έτσι εμείς αύριο θα παραλάβουμε κανονικά τους δύο και θα περιμένουμε την εξέλιξη της υγείας του τρίτου για να τον φέρουμε πίσω στην Πατρίδα μας. Το Υπουργείο Υγείας και εγώ προσωπικά είμαστε συνεχώς σε επαφή με τις Ρουμανικές Αρχές για τις λεπτομέρειες.