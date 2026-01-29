Δυστύχημα ΠΑΟΚ: Επιτυχημένο το χειρουργείο στον ένα τραυματία – Επιστρέφουν Ελλάδα οι επτά σοροί

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τη φονική σύγκρουση βαν με νταλίκα στη Ρουμανία, που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο επτά οπαδών του ΠΑΟΚ.

Οι ερευνητές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα, με τα βασικά σενάρια να αφορούν ανθρώπινο λάθος, πιθανή αδιαθεσία ή παθολογικό επεισόδιο του οδηγού. Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» των Αρχών έχουν τεθεί και οι καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν στην περιοχή, καθώς υπάρχουν αναφορές για περιορισμένη ορατότητα και ομίχλη, παράγοντες που ενδέχεται να συνέβαλαν στο τραγικό δυστύχημα.

Αντίθετα, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των Αρχών, απομακρύνεται το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης, όπως κλατάρισμα ελαστικού, αλλά και το σενάριο εμπλοκής άλλου οχήματος πριν από τη μοιραία μετωπική σύγκρουση.

Εικόνες από το πολύνεκρο τροχαίο στη Ρουμανία με θύματα 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ / Φωτ.: Eurokinissi

Επιτυχημένο το έκτακτο χειρουργείο στον ένα τραυματία

Στο μεταξύ, ένας από τους τρεις τραυματίες που επέζησαν του πολύνεκρου δυστυχήματος εισήχθη εσπευσμένα στο χειρουργείο, έπειτα από επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του.

Όπως γνωστοποίησε με ανάρτησή του στο Twitter ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, οι Ρουμάνοι γιατροί, έπειτα από νέα μαγνητική τομογραφία, διαπίστωσαν επιπλοκή και έκριναν αναγκαία την άμεση χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, οι Ρουμάνοι γιατροί ανέφεραν πως η επέμβαση πήγε καλά. Ωστόσο, ο συγκεκριμένος ασθενής δεν θα διακομιστεί στην Ελλάδα, στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου όπως θα γίνει με τους άλλους δύο τραυματίες. Παράλληλα, όπως είπε δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά τα ευρήματα των τοξικολογικών εξετάσεων στις σορούς των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Επιστρέφουν στην Ελλάδα οι επτά σοροί

Σημειώνεται πως με ειδική πτήση της Πολεμικής αεροπορίας θα επιστρέψουν σήμερα Πέμπτη (29 /1) στη Θεσσαλονίκη οι επτά σοροί των οπαδών του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο φονικό τροχαίο στη Ρουμανία. Όπως έγινε γνωστό, οι σοροί των επτά, θα μεταφερθούν στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας.

Εκεί θα συγκεντρωθούν φίλοι και μέλη των συνδέσμων του ΠΑΟΚ, έπειτα από σχετικό κάλεσμα, προκειμένου να αποχαιρετήσουν τους αδικοχαμένους οπαδούς και να τους τιμήσουν, σε μια φορτισμένη στιγμή για ολόκληρη την οικογένεια του συλλόγου.

Υπενθυμίζεται ότι είχε προγραμματιστεί η επιστροφή των τραυματιών στη Θεσσαλονίκη το πρωί της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, με ειδικά διαμορφωμένο αεροσκάφος του ΕΚΑΒ, το οποίο επρόκειτο να απογειωθεί από την αεροπορική βάση της Ελευσίνας με προορισμό τη Ρουμανία.

Στη συνέχεια, οι τραυματίες αναμένεται να μεταφερθούν στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου, όπου θα συνεχιστεί η νοσηλεία τους



Πραγματογνώμονας: «Πιθανότερη αιτία ένα στιγμιαίο λάθος του οδηγού»

Για τα αίτια της τραγωδίας μίλησε στο Action 24 ο πραγματογνώμονας Δημήτρης Αλεξάνδρου, εκτιμώντας ότι το πιθανότερο σενάριο είναι ένα στιγμιαίο λάθος του οδηγού του βαν.

«Είναι δύσκολο να μη δει κάποιος μια νταλίκα. Φαίνεται ότι ο οδηγός επιχείρησε προσπέραση, έχοντας την εντύπωση ότι το αντίθετο ρεύμα ήταν ελεύθερο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης, πρόσθεσε ότι «η κίνηση του οχήματος είναι ομαλή, χωρίς απότομες μετατοπίσεις δεξιά ή αριστερά. Αν δεν υπήρχε η νταλίκα, θα επρόκειτο για μια φυσιολογική κίνηση προσπέρασης».

Οι έρευνες των Αρχών συνεχίζονται, με τις τελικές απαντήσεις για τα αίτια της τραγωδίας να αναμένονται μετά την ολοκλήρωση της πραγματογνωμοσύνης.