Ρουμανία: Το βουβό μνημείο στο σημείο του πολύνεκρου δυστυχήματος με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ (video)

Η οδύνη για την τραγωδία με τους νεκρούς φιλάθλους του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία δεν έχει τέλος. Οι σοροί των άτυχων οπαδών της ομάδας, καθώς και οι τρεις τραυματίες θα επιστρέψουν την Πέμπτη (29/01) στην Ελλάδα, ενώ στη χώρα επικρατεί πένθος.

Στο σημείο της σύγκρουσης του βαν των Ελλήνων οπαδών με το φορτηγό, στο οποίο 7 φίλαθλοι της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη σκοτώθηκαν ακαριαία, ανεγέρθηκε μνημείο.

Οι Ρουμάνοι απέτισαν φόρο τιμής στους νεκρούς οπαδούς του ΠΑΟΚ, με διερχόμενους φιλάθλους της ομάδας από τη Θεσσαλονίκη, που επέστρεφαν από τη Γαλλία, να αφήνουν κασκόλ της ομάδας και κεριά εις μνήμην των αδικοχαμένων συνοπαδών τους.

Αυτή τη στιγμή στο σημείο, επικρατεί απόλυτη σιγή. Το τοπίο μοιάζει βουβό και πένθιμο, με το κλίμα να είναι πολύ βαρύ.

Δείτε το βίντεο από το μνημείο στο σημείο του δυστυχήματος