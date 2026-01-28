Δυστύχημα ΠΑΟΚ: Ειδική πτήση με C-130 για τις επτά σορούς και αεροδιακομιδή του βαριά τραυματία

Με ειδική πτήση της Πολεμικής Αεροπορίας θα γίνει ο επαναπατρισμός των επτά σορών των νεκρών οπαδών του ΠΑΟΚ από την Ρουμανία, ενώ με ειδικά διασκευασμένο MEDEVAC αεροσκάφος του ΕΚΑΒ θα γίνει η αεροδιακομιδή του βαριά τραυματισμένου οπαδού για να συνεχιστεί η νοσηλεία του σε ελληνικό νοσοκομείο.

Από νωρίς το πρωί της Τετάρτης η Πολεμική Αεροπορία τέτθηκε σε κατάσταση πλήρους ετοιμότητας για την ολοκλήρωση της επώδυνης διαδικασίας του επαναπατρισμού των θυμάτων του πολύνεκρου τροχαίου στη Ρουμανία. Σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, στην αεροπορική βάση της Ελευσίνας παραμένει σε επιφυλακή αεροσκάφος τύπου C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο αναμένεται να απογειωθεί αύριο με προορισμό τη Ρουμανία για να μεταφέρει από εκεί στην Θεσσαλονίκη τις σορούς των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ.

Η κινητοποίηση των ενόπλων δυνάμεων έρχεται να συμπληρώσει την προσπάθεια των υγειονομικών αρχών, καθώς παράλληλα προγραμματίζεται ειδική πτήση των ιπτάμενων μέσων του ΕΚΑΒ για την αεροδιακομιδή ενός εκ των τραυματιών, του οποίου η κατάσταση επιτρέπει τη μεταφορά του για περαιτέρω νοσηλεία σε νοσοκομείο της συμπρωτεύουσας.

Η ελληνική κυβέρνηση, μέσω του υπουργείου Εξωτερικών και της πρεσβείας στο Βουκουρέστι, έχει αναλάβει τον πλήρη συντονισμό με τις ρουμανικές αρχές. Από την πρώτη στιγμή της τραγωδίας στο Λούγκος, διπλωματικό προσωπικό βρίσκεται στο πλευρό των τραυματιών και των οικογενειών που έσπευσαν στη γειτονική χώρα, παρέχοντας συνεχή υποστήριξη και διαμεσολαβώντας για την επίλυση κάθε προβλήματος.

Ταυτόχρονα, το υπουργείο Υγείας αξιολογεί διαρκώς τα ιατρικά δεδομένα των υπολοίπων τραυματιών, εξετάζοντας τις δυνατότητες ασφαλούς μεταφοράς τους στην Ελλάδα μόλις σταθεροποιηθεί πλήρως η κλινική τους εικόνα, προκειμένου να κλείσει αυτό το δραματικό κεφάλαιο για τις οικογένειες των θυμάτων.