Όμορφη κίνηση των φίλων του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ - Το πανό για τους «αετούς» του ΠΑΟΚ (vid)

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην Ολλανδία, εκεί όπου δίνει έναν «τελικό» πρόκρισης στα playoffs του Champions League απέναντι στον Άγιαξ, για την τελευταία αναμέτρηση της League Phase. Οι φίλοι των «ερυθρόλευκων» που ταξίδεψαν στο Άμστερνταμ για την αναμέτρηση της αγαπημένης τους ομάδας, δεν θα μπορούσαν να μείνουν ασυγκίνητοι από την τραγωδία που συγκλόνισε το ελληνικό ποδόσφαιρο.

Επτά φίλοι του ΠΑΟΚ έχασαν άδικα τη ζωή τους σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρουμανία, ταξιδεύοντας για να στηρίξουν την ομάδα τους. Ένας χαμός που ξεπερνά κάθε οπαδική αντιπαλότητα και αγγίζει όλο τον φίλαθλο κόσμο.

Σε ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης, οι οπαδοί του Ολυμπιακού που βρίσκονται στην Ολλανδία ετοίμασαν πανό για να τιμήσουν τη μνήμη των θυμάτων. Το μήνυμα ήταν λιτό αλλά βαθιά συμβολικό: «Πετάξτε ψηλά αετοί».