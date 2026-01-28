Άγιαξ - Ολυμπιακός 1-2: «Θρυλικό» διπλό στο Άμστερνταμ και... πέταξαν στα playoffs οι Πειραιώτες

Έγραψε ιστορία μέσα στην Ολλανδία ο «ψυχωμένος» Ολυμπιακός! Οι «ερυθρόλευκοι» άφησαν πίσω το «μουδιασμένο» πρώτο μέρος, πίεσαν ασφυκτικά τον Άγιαξ και πήραν μια τεράστια νίκη-πρόκριση (2-1) στα playoffs του Champions League χάρη στην «χρυσή» κεφαλιά του Έσε στο 79'. Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ προηγήθηκαν με τον Ζέλσον στο 52', ισοφαρίστηκαν από την άσπρη βούλα με τον Ντόλμπεργκ, πριν... λυτρωθούν από την απίθανη κεφαλιά του «ήρωα» Έσε που χάρισε την πρόκριση στην 24δα στον Ολυμπιακό.

Με αυτό το αποτέλεσμα οι «ερυθρόλευκοι» ολοκλήρωσαν την παρουσία τους στη 18η θέση της League Phase, έχοντας ως πιθανούς αντιπάλους στην ενδιάμεση φάση είτε την Αταλάντα είτε την Λεβερκούζεν. Την Παρασκευή (30/1, 13:00) στη Νιόν θα μάθει από την κλήρωση ποια εκ των δύο θα αντιμετωπίσει.

Το ματς

Οι δύο ομάδες έδειξαν από τα πρώτα δέκα λεπτά τις προθέσεις τους, παρότι δεν υπήρξε κάποια μεγάλη ευκαιρία σε αυτό το διάστημα. Ο Ολυμπιακός πίεσε από την αρχή ψηλά, με τον Άγιαξ να δημιουργεί τις καλύτερες προϋποθέσεις για τελική προσπάθεια σε αυτό το διάστημα.

Στο 13' οι «ερυθρόλευκοι» απείλησαν για πρώτη φορά, με τον Κοστίνια να πιάνει μια κεφαλιά από την καλή εκτέλεση κόρνερ του Ροντινέι, με τον Γιάρος να μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια.

Η μεγαλύτερη στιγμή του αγώνα ήταν για τον Άγιαξ. Ο Βίνταλ από αριστερά συνεργάστηκε με τον Γκοντς, έκανε το γύρισμα που απομάκρυνε προσωρινά ο Τζολάκης, με τον Γκλουξ εξ επαφής να στέλνει πάνω από τα δοκάρια την μπάλα.

Στο 32' από την γλυκιά σέντρα του Γκοντς ο Ντόλμπεργκ με ένα υπέροχο τελείωμα σκόραρε και άνοιξε το σκορ, όμως το τέρμα δεν μέτρησε λόγω αντικανονικής θέσης του Δανού σέντερ φορ.

Ο Ολυμπιακός απάντησε στον Αίαντα και στο 43' από την πίεση ψηλά με τον Έσε ο Ροντινέι έκλεψε την μπάλα στα όρια της περιοχής, γύρισε την μπάλα στον Ταρέμι, αυτός εκτέλεσε άμεσα και σημάδεψε το σώμα του Μπας.

Σε μια ανύποπτη φάση, ο Μπιανκον στην προσπάθεια του να απομακρύνει έκανε «τσαφ» και βρήκε την μπάλα με το χέρι, όμως ο Λετεσιέ έδειξε χαρακτηριστικά πως το χέρι ήταν σε φυσική θέση και η μπάλα βρήκε εκεί μετά από επαφή με το πόδι του Γάλλου στόπερ. Οι παίκτες του Άγιαξ ζήτησαν έντονα πέναλτι, ο VAR συμφώνησε με την απόφαση του διαιτητή και το παιχνίδι συνεχίστηκε κανονικά.

Στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου μέρους ο Ρέτσος έψαξε τον Ελ Καμπί άμεσα στην πλάτη της αντίπαλης άμυνας, ο Μαροκινός προσπάθησε να κατεβάσει αντί να εκτελέσει με την μία, δίνοντας την ευκαιρία στον Γιάρος να μπλοκάρει μετά το ανοιχτό του κοντρόλ.

Ο Ολυμπιακός μπήκε καλύτερα στο δεύτερο ημίχρονο και μόλις στο πρώτο λεπτό «άγγιξε» τελική με αξιώσεις, με τον Ελ Καμπί να μην προλαβαίνει να κάνει την προβολή από την έξυπνη σέντρα του Έσε.

Η επιμονή του Ολυμπιακού έφερε αποτέλεσμα στο 52ο λεπτό. Από την μεγάλη μεταβίβαση του Ρέτσου, ο Ταρέμι με τον Ζέλσον συνεργάστηκαν άψογα, ο Πορτογάλος βρέθηκε μέσα στην περιοχή και με ιδανικό πλασέ έδωσε προβάδισμα στους Πειραιώτες.

Ο Άγιαξ στην πρώτη του μεγάλη ευκαιρία στο 2ο μέρος κέρδισε πέναλτι. Γκοτς και Ντόμπεργκ συνεργάστηκαν στην περιοχή, ο δεύτερος έστρωσε στον Στερ που σούταρε πάνω στον Μουζακίτη. Έπειτα από εξέταση στο VAR, ο Λετεξιέ καταλόγισε πέναλτι υπέρ των γηπεδούχων, το οποίο μετουσίωσε σε γκολ ο Ντόλμπεργκ στο 69'.

Οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ δεν το έβαλαν κάτω και συνέχισαν να πιέζουν ψηλά, αναζητώντας ένα ακόμα γκολ για να πάρουν προβάδισμα. Η... λύση ήρθε από μια γλυκιά εκτέλεση κόρνερ του Τσικίνιο στο πρώτο δοκάρι, ο Έσε πήρε μια εξαιρετική κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Γίαρος στο 79'.

Στο 86' ο Ολυμπιακός πήγε να δεχτεί γκολ από την κεφαλιά του Βέργκοστ, ο Ρέτσος όμως με καθοριστική προβολή απομάκρυνε πάνω στη γραμμή τη μπάλα και πανηγύρισε σαν να σκόραρε.

Άγιαξ: Γιάρος, Γκαεΐ, Βίνταλ (Νας 88'), Μπας, Σούταλο, Κλάασεν (Μπουνίντα 69'), Ρέγκερ, Στερ (Έντβαρντσεν 69'), Γκλουξ (Μόκιο 80'), Γκοντς, Ντόλμπεργκ (Βέργκοστ 80')

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα (Μπιανκόν 28'), Ορτέγκα, Έσε, Μουζακίτης (Σιπιόνι 72'), Ροντινέι (Ποντένσε 88'), Ταρέμι, Μαρτίνς (Μπρούνο 88'), Ελ Κααμπί (Τσικίνιο 72')