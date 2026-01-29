Βαθμολογία UEFA: Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε και η Ελλάδα είναι σε απόσταση βολής από την 10η Τσεχία
Η τεράστια νίκη-πρόκριση του Ολυμπιακού μέσα στο Άμστερνταμ έριξε την διαφορά της Ελλάδας από την Τσεχία στη βαθμολογία της UEFA.
Άλμα... δεκάδας έκανε η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού μέσα στο Άμστερνταμ. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 2-1 του Άγιαξ και έδωσε στην χώρα μας 750 υπερπολύτιμους βαθμούς για την διεκδίκηση της 10ης θέσης από την Τσεχία.
Την ίδια ώρα, η Τσεχία έμεινε στο μηδέν. Η Σλάβια Πράγας γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από τον Πάφο στην Κύπρο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, γεγονός που έδωσε σημαντική «ανάσα» στη χώρα μας.
Έτσι, η διαφορά Ελλάδας και Τσεχίας μειώθηκε στους περίπου 800 βαθμούς, με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να έχουν την ευκαιρία το βράδυ της Πέμπτης (29/1, 22:00) να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη θέση της Ελλάδας, προσθέτοντας νέους βαθμούς στη συγκομιδή.
Η βαθμολογία της UEFA
9.Τουρκία – 48.575 (3/5 ομάδες)
10.Τσεχία – 46.325 (3/5 ομάδες)
11.Ελλάδα – 45.612 (4/5 ομάδες)
12.Πολωνία – 44.625 (3/4 ομάδες)
13.Δανία – 40.356 (1/4 ομάδες)
14.Νορβηγία – 39.687 (2/5 ομάδες)
15.Κύπρος – 35.443 (2/4 ομάδες)
16.Ελβετία – 34.500 (3/5 ομάδες)
Τι προσφέρει η 10η θέση στη βαθμολογία
- Πρωταθλητής: Απευθείας συμμετοχή στο League Stage του Champions League
- Κυπελλούχος: Playoffs του Europa League
- Δεύτερος: 2ος προκριματικός γύρος Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
- Τρίτος: 2ος προκριματικός γύρος Europa League
- Τέταρτος: 2ος προκριματικός γύρος Conference League