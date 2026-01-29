Βαθμολογία UEFA: Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε και η Ελλάδα είναι σε απόσταση βολής από την 10η Τσεχία

Άλμα... δεκάδας έκανε η Ελλάδα στη βαθμολογία της UEFA μετά το «διπλό» του Ολυμπιακού μέσα στο Άμστερνταμ. Οι «ερυθρόλευκοι» επικράτησαν με 2-1 του Άγιαξ και έδωσε στην χώρα μας 750 υπερπολύτιμους βαθμούς για την διεκδίκηση της 10ης θέσης από την Τσεχία.

Την ίδια ώρα, η Τσεχία έμεινε στο μηδέν. Η Σλάβια Πράγας γνώρισε βαριά ήττα με 4-1 από τον Πάφο στην Κύπρο και αποκλείστηκε από τη συνέχεια της διοργάνωσης, γεγονός που έδωσε σημαντική «ανάσα» στη χώρα μας.

Έτσι, η διαφορά Ελλάδας και Τσεχίας μειώθηκε στους περίπου 800 βαθμούς, με τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό να έχουν την ευκαιρία το βράδυ της Πέμπτης (29/1, 22:00) να ενισχύσουν ακόμη περισσότερο τη θέση της Ελλάδας, προσθέτοντας νέους βαθμούς στη συγκομιδή.

Η βαθμολογία της UEFA

9.Τουρκία – 48.575 (3/5 ομάδες)

10.Τσεχία – 46.325 (3/5 ομάδες)

11.Ελλάδα – 45.612 (4/5 ομάδες)

12.Πολωνία – 44.625 (3/4 ομάδες)

13.Δανία – 40.356 (1/4 ομάδες)

14.Νορβηγία – 39.687 (2/5 ομάδες)

15.Κύπρος – 35.443 (2/4 ομάδες)

16.Ελβετία – 34.500 (3/5 ομάδες)

Τι προσφέρει η 10η θέση στη βαθμολογία