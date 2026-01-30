Οι ώρες και τα κανάλια των κληρώσεων Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ σε Champions και Europa League

Μέρα... ευρωκληρώσεων είναι η Παρασκευή (30/1) για τις ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν στις διοργανώσεις τις UEFA. Με εξαίρεση την ΑΕΚ που προκρίθηκε απευθείας στους «16» του Conference League, οι υπόλοιποι τρεις εκπρόσωποι της Ελλάδα μαθαίνουν το μέσημέρι αντίπαλο στα playoffs τόσο του Champions League, όσο και του Europa League.

Ο Ολυμπιακός μπαίνει πρώτος στην κληρωτίδα της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης, αφού μετά την σπουδαία νίκη απέναντι στον Άγιαξ οι «ερυθρόλευκο» εξασφάλισαν τη συνέχεια τους στο Champions League. Πιθανοί αντίπαλοι για την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είναι η Αταλάντα και η Λεβερκούζεν, με την κλήρωση να είναι προγραμματισμένη στη 13:00. Μετάδοση από Cosmote Sport1 και το Mega News.

Συνέχεια στα ευρωπαϊκά τους ταξίδια εξασφάλισαν και ο Παναθηναϊκός με τον ΠΑΟΚ στο Europa League. Οι «πράσινοι» θα τεθούν αντιμέτωποι με μια εκ των Νότιγχαμ Φόρεστ ή Βικτόρια Πλζεν, ενώ ο Δικέφαλος θα ανταμώσει με μία εκ των Ερυθρού Αστέρα ή Θέλτα. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 14:00 και θα μεταδοθεί επίσης στο Cosmote Sport1.