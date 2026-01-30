Οι πιθανοί αντίπαλοι Παναθηναϊκού και ΠΑΟΚ στα playoffs του Europa League - Πότε θα γίνει η κλήρωση

Συνέχεια στο ευρωπαϊκό τους ταξίδι -τουλάχιστον μέχρι τον Φεβρουάριο- θα δώσουν Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ μετά την ολοκλήρωση της League Phase του Europa League.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ συνεχίζει κανονικά στη δεύτερη τη τάξει κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά την ισοπαλία (1-1) με την Ρόμα και θα μάθει τον αντίπαλό της στα playoffs. Συγκεκριμένα, ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει είτε τη Βικτόρια Πλζεν είτε τη Νότιγχαμ Φόρεστ, σε διπλούς αγώνες. Το πρώτο παιχνίδι θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ η ρεβάνς θα γίνει εκτός έδρας στις 26 του ίδιου μήνα.

Από την πλευρά του, ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε το βράδυ της Πέμπτης (29/01) τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League στον αγώνα απέναντι στη Λιόν. Οι «ασπρόμαυροι» είχαν εξασφαλίσει την πρόκρισή τους στα playoffs από την προηγούμενη αγωνιστική και, με την ολοκλήρωση της 8ης στροφής, έγιναν γνωστοί και οι δύο πιθανοί αντίπαλοί τους.

Στην κλήρωση της Παρασκευής (30/1, 14:00) στη Νιόν, ο ΠΑΟΚ θα βρεθεί αντιμέτωπος με μία εκ των Ερυθρού Αστέρα ή Θέλτα. Την ίδια ώρα θα μάθει και ο Παναθηναϊκός με ποια ομάδα θα παίξει στην ενδιάμεση φάση.