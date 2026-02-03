Ορίστηκε η ημερομηνία του Παναθηναϊκός - ΟΦΗ και του Κηφισιά - ΠΑΟΚ
Η Stoiximan Super League όρισε το πότε θα γίνουν οι εξ αναβολής αγώνες του Παναθηναϊκού με τον ΟΦΗ και του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά.
Η διοργανώτρια αρχή όρισε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων που είχαν αναβληθεί, μεταξύ των Παναθηναϊκού και ΟΦΗ, και των ΠΑΟΚ με Κηφισιά.
Οι εν λόγω αναμετρήσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 4 Μαρτίου, ενώ παράλληλα έγινε γνωστή και η αλλαγή στην ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Ολυμπιακός, όπως αποφάσισε η Stoiximan Super League.
Αναλυτικά η ανακοίνωση
«Σε συνέχεια των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League,
Τετάρτη 04/03/26
- 18:00 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ / Λεωφόρος
- 20:00 Κηφισιά – ΠΑΟΚ / Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας
Επίσης, σύμφωνα με την από 08.12.2025 απόφαση του Δ.Σ. ο αγώνας ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ της 21ης αγωνιστικής θα διεξαχθεί το Σάββατο, 14.02.2026 και ώρα 19:30 (αντί για Κυριακή 15.02 στις 16:00)».