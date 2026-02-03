Ορίστηκε η ημερομηνία του Παναθηναϊκός - ΟΦΗ και του Κηφισιά - ΠΑΟΚ

Η διοργανώτρια αρχή όρισε τις ημερομηνίες διεξαγωγής των αγώνων που είχαν αναβληθεί, μεταξύ των Παναθηναϊκού και ΟΦΗ, και των ΠΑΟΚ με Κηφισιά.

Οι εν λόγω αναμετρήσεις θα διεξαχθούν την Τετάρτη 4 Μαρτίου, ενώ παράλληλα έγινε γνωστή και η αλλαγή στην ημέρα και την ώρα διεξαγωγής της αναμέτρησης Λεβαδειακός – Ολυμπιακός, όπως αποφάσισε η Stoiximan Super League.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Σε συνέχεια των από 25.06.2025, 09.09.2025 και 08.12.2025 αποφάσεων του Δ.Σ. της Super League,

Τετάρτη 04/03/26

18:00 Παναθηναϊκός – ΟΦΗ / Λεωφόρος

20:00 Κηφισιά – ΠΑΟΚ / Γήπεδο Νεάπολης Νίκαιας

Επίσης, σύμφωνα με την από 08.12.2025 απόφαση του Δ.Σ. ο αγώνας ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ της 21ης αγωνιστικής θα διεξαχθεί το Σάββατο, 14.02.2026 και ώρα 19:30 (αντί για Κυριακή 15.02 στις 16:00)».