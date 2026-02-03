Παναθηναϊκός: Οι ευχές της πράσινης ΠΑΕ για τα 118 χρόνια του συλλόγου

Στις 3 Φεβρουαρίου, του 1908, μια ημέρα σαν και σήμερα, γεννήθηκε ο Παναθηναϊκός! Γεννήθηκε η Παναθηναϊκή ιδέα, η οποία μέχρι και σήμερα συνοδεύει εκατομμύρια ανθρώπους, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά σε όλη την υφήλιο, όπου υπάρχει κάτι από τη χώρα μας.

118 χρόνια αργότερα, το «τριφύλλι» για ακόμα μια φορά γιορτάζουν τα γενέθλιά τους. Η «πράσινη» ΠΑΕ μέσω ανάρτησής της στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ευχήθηκε για αυτή την σημαντική ημέρα. Η φωτογραφία που επέλεξε είναι μια εκ των σημαντικότερων στην ιστορία του κλαμπ, όπου απεικονίζει την παρέλαση των ποδοσφαιριστών του το 1930 στην οδό Πανεπιστημίου στο κέντρο της Αθήνας.

Μάλιστα, συνόδεψε την εικόνα με την λεζάντα: «118 χρόνια Ιστορίας. 118 χρόνια Σύλλογος Μεγάλος. 118 χρόνια Παναθηναϊκός».

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Παναθηναϊκός:

«Ήταν 3 Φεβρουαρίου 1908 όταν ο οραματιστής Γεώργιος Καλαφάτης άναψε τη φλόγα του Παναθηναϊκού. Μια φλόγα που έγινε πυρκαγιά, που απλώθηκε σε δρόμους και γειτονιές, σε σπίτια και ψυχές, σε εποχές και γενιές ολόκληρες ανθρώπων που κουβαλούν το Τριφύλλι στην καρδιά.

Πέρασαν από τότε 118 χρόνια. 118 χρόνια ένδοξης ιστορίας, υπερηφάνειας, συγκίνησης, ζωής. 118 χρόνια αγνής Παναθηναϊκής αγάπης. Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος δεν είναι απλώς ο σπουδαιότερος ελληνικός σύλλογος. Είναι το άλφα και το ωμέγα στην καρδιά και την ψυχή εκατομμυρίων ανθρώπων. Είναι η Αθήνα, η Λεωφόρος, το Τριφύλλι, το Πράσινο. Είναι αξίες, ιδανικά, αγώνες. Είναι ένα κομμάτι του εαυτού μας. Είναι η ζωή μας, η αναπνοή μας, η υπερηφάνεια μας…



Ο Παναθηναϊκός είναι κάτι περισσότερο από ένας σύλλογος με 118 χρόνια ιστορίας. Είναι κοινωνικό φαινόμενο. Είναι σύμβολο. Είναι ρίζα και φως. Είναι η βαθιά ανάσα της Αθήνας και το Πράσινο της ψυχής μας. Είναι η φωνή μας, που ακούγεται στα πέταλα ολόκληρης της γης για τον Panathinaikos.



Είναι η ομάδα που σε μαθαίνει να ονειρεύεσαι, να ελπίζεις, να μάχεσαι, να μην λυγίζεις και να μην τα παρατάς. Να στέκεσαι όρθιος. Στα εύκολα και στα δύσκολα μαζί. Στις χαρές και στις λύπες μαζί. Για πάντα μαζί.



118 Χρόνια Ιστορίας.



118 Χρόνια Σύλλογος Μεγάλος.



118 Χρόνια Παναθηναϊκός.



Οι φωτογραφίες που συνοδεύουν το κείμενο αναπαριστούν μία από τις πιο εμβληματικές στιγμές του Παναθηναϊκού: την ιστορική παρέλαση των ποδοσφαιριστών του συλλόγου το 1930, στο κέντρο της Αθήνας, επί της οδού Πανεπιστημίου.



Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, τιμώντας τα 118 χρόνια ζωής του συλλόγου, αναβίωσε εκείνη τη μοναδική στιγμή με πρωταγωνιστές παιδιά των ακαδημιών μας, εκεί όπου το παρελθόν συναντά το μέλλον…».