Παναθηναϊκός: Στο νοσοκομείο με πνευμονία ο Αχμέντ Τουμπά

Νέο πρόβλημα προέκυψε στις τάξεις του Παναθηναϊκού. Ο Αχμέντ Τουμπά, ο οποίος δεν βρέθηκε στην αποστολή του «τριφυλλιού» για το ματς με την Κηφισιά, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με πνευμονία.

Η κατάσταση του Αλγερινού στόπερ κρίνεται ελεγχόμενη, ωστόσο για προληπτικούς λόγους θα παραμείνει για δύο ημέρες στο νοσοκομείο, ώστε να αναρρώσει πλήρως και να αποφευχθεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο υποτροπής.

Η συμμετοχή του στο πρώτο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τα ημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson θεωρείται πρακτικά απίθανη, όπως δύσκολα θα προλάβει και το κυριακάτικο (8/2) ντέρμπι των «αιωνίων».

Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες, με πιθανότερο παιχνίδι επιστροφής τη ρεβάνς της Τούμπας απέναντι στον «Δικέφαλο του Βορρά», κάτι που αναμένεται να ξεκαθαρίσει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.