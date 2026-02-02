Stoiximan Super League: Τι άλλαξε στην «κούρσα» του τίτλου η ισοπαλία στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός
Το ισόπαλο ντέρμπι ανάμεσα σε ΑΕΚ και Ολυμπιακό για την 19η αγωνιστική της Stoiximan Super League άλλαξε τα δεδομένα στην μάχη τίτλου.
ΑΕΚ και Ολυμπιακός «μοιράστηκαν» από έναν βαθμό στο επεισοδιακό ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με το πέναλτι του Ταρέμι στις καθυστερήσεις να διαμορφώνει το τελικό 1-1. Η Ένωση βρίσκεται στην 1η θέση της βαθμολογίας, με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό που ακολουθούν να έχουν παιχνίδι λιγότερο.
Μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής από το αποτέλεσμα ήταν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είδε τους δύο βασικούς του ανταγωνιστές στη μάχη του τίτλου να αφήνουν βαθμούς. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει πλέον την ευκαιρία, εφόσον επικρατήσει στο εξ αναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά να βρεθεί μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας.
Σύμφωνα με τα δεδομένα του Football Meets Data, οι πιθανότητες των ασπρόμαυρων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος αυξήθηκαν κατά 4%, ενώ αντίθετα εκείνες της ΑΕΚ μειώθηκαν κατά 2%. Παρά ταύτα, ο Ολυμπιακός παραμένει το φαβορί για τον τίτλο, με περίπου 54% πιθανότητες να στεφθεί πρωταθλητής, την ώρα που ο ΠΑΟΚ συγκεντρώνει 24% και η ΑΕΚ 22%.
Όσον αφορά τη «μάχη» της τετράδας, ο Λεβαδειακός διατήρησε τη διαφορά των εννέα βαθμών από τον Παναθηναϊκό, αυξάνοντας τις πιθανότητές του για παρουσία στην πρώτη τετράδα κατά 4%, την ώρα που οι αντίστοιχες πιθανότητες των «πρασίνων» μειώθηκαν κατά 3%.