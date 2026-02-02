Stoiximan Super League: Τι άλλαξε στην «κούρσα» του τίτλου η ισοπαλία στο ΑΕΚ - Ολυμπιακός

ΑΕΚ και Ολυμπιακός «μοιράστηκαν» από έναν βαθμό στο επεισοδιακό ντέρμπι της 19ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, με το πέναλτι του Ταρέμι στις καθυστερήσεις να διαμορφώνει το τελικό 1-1. Η Ένωση βρίσκεται στην 1η θέση της βαθμολογίας, με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό που ακολουθούν να έχουν παιχνίδι λιγότερο.

Μεγάλος κερδισμένος της αγωνιστικής από το αποτέλεσμα ήταν ο ΠΑΟΚ, ο οποίος είδε τους δύο βασικούς του ανταγωνιστές στη μάχη του τίτλου να αφήνουν βαθμούς. Ο «Δικέφαλος του Βορρά» έχει πλέον την ευκαιρία, εφόσον επικρατήσει στο εξ αναβολής παιχνίδι με την Κηφισιά να βρεθεί μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας.

Dramatic draw in the 🟡⚫️ AEK - Olympiacos 🔴⚪️ derby!



The biggest winner of that result is ⚫️⚪️ PAOK who added +4% to their 🏆 chances!



🔵🟢 Levadiakos continues their march towards Top 4 and securing European football!



⌛️ Only 7 rounds until the end of regular season!



🇬🇷… pic.twitter.com/jtzpUYyITf — Football Meets Data (@fmeetsdata) February 2, 2026

Σύμφωνα με τα δεδομένα του Football Meets Data, οι πιθανότητες των ασπρόμαυρων για την κατάκτηση του πρωταθλήματος αυξήθηκαν κατά 4%, ενώ αντίθετα εκείνες της ΑΕΚ μειώθηκαν κατά 2%. Παρά ταύτα, ο Ολυμπιακός παραμένει το φαβορί για τον τίτλο, με περίπου 54% πιθανότητες να στεφθεί πρωταθλητής, την ώρα που ο ΠΑΟΚ συγκεντρώνει 24% και η ΑΕΚ 22%.

Όσον αφορά τη «μάχη» της τετράδας, ο Λεβαδειακός διατήρησε τη διαφορά των εννέα βαθμών από τον Παναθηναϊκό, αυξάνοντας τις πιθανότητές του για παρουσία στην πρώτη τετράδα κατά 4%, την ώρα που οι αντίστοιχες πιθανότητες των «πρασίνων» μειώθηκαν κατά 3%.