Ολυμπιακός: Δεν προχώρησε του Γιαζίτζι στη Λιλ - Τα δεδομένα για το μέλλον του

Ο Γιουσούφ Γιαζίτσι παραμένει -προς το παρόν- στον Ολυμπιακό και δεν επιστρέφει στη Γαλλία. Ο Τούρκος μεσοεπιθετικός βρισκόταν μία ανάσα από την επιστροφή του στη Λιλ, η οποία είχε κινηθεί για την απόκτησή του με τη μορφή δανεισμού έως το τέλος της σεζόν.

Ωστόσο, η γαλλική ομάδα δεν πρόλαβε την καταληκτική προθεσμία των μεταγραφών, που έληγε στις 21:00 ώρα Ελλάδας (20:00 Γαλλίας), με αποτέλεσμα η συμφωνία να μην ολοκληρωθεί και ο Γιαζίτζι να παραμένει στο ρόστερ των «ερυθρόλευκων» τη δεδομένη στιγμή.

Παρόλα αυτά, το μέλλον του στους Πειραιώτες παραμένει ανοιχτό. Μπορεί το μεταγραφικό «παράθυρο» στη Γαλλία να έκλεισε, όμως τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Τουρκία η προθεσμία ολοκληρώνεται στις 6 Φεβρουαρίου. Κάτι που σημαίνει ότι, εφόσον προκύψει ενδιαφέρον από ομάδα της πατρίδας του, δεν αποκλείεται ο Γιαζίτζι να αποχωρήσει από τον Ολυμπιακό και να συνεχίσει εκεί τη σεζόν.