Χάμες Ροντρίγκες: Ο Κολομβιανός βρήκε ομάδα και ετοιμάζεται για Μουντιάλ

Ο Χάμες Ροντρίγκες βρίσκεται στο κατώφλι ενός νέου κεφαλαίου στην καριέρα του, έτοιμος να συνεχίσει στη Μινεσότα Γιουνάιτεντ και τις ΗΠΑ. Ο 34χρονος Κολομβιανός μέσος, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, παραμένει χωρίς ομάδα από τον Δεκέμβριο, όταν ολοκλήρωσε τη σύντομη θητεία του στη μεξικανική Κλαμπ Λεόν, όπου μέτρησε 34 συμμετοχές, 5 γκολ και 9 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. , H ομάδα αποκλείστηκε πρόωρα από το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων το περασμένο καλοκαίρι λόγω πολυιδιοκτησίας , οδηγώντας στην αποχώρησή του.

Η εμπειρία και η ποιότητά του καθιστούν το επόμενο βήμα του στο MLS ιδιαίτερα ενδιαφέρον, καθώς αναζητά σταθερότητα και αγωνιστική συνέπεια ενόψει του Μουντιάλ το ερχόμενο καλοκαίρι.



Η Μινεσότα Γιουνάιτεντ, ομάδα που πέρσι έφτασε στα ημιτελικά της Δυτικής Περιφέρειας του MLS, φαίνεται να αποτελεί ιδανικό περιβάλλον για τον Κολομβιανό, για να αποκτήσει ρυθμό για το Παγκόσμιο Κύπελλο, σε ένα πρωτάθλημα που γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστικό και ποιοτικό με το πέρασμα των χρόνων.



Από το 2020, ο Χάμες έχει αλλάξει έξι ομάδες, με τη Μινεσότα να αναμένεται να γίνει ο έβδομος σταθμός του. Το παρελθόν του περιλαμβάνει κορυφαία ευρωπαϊκά κλαμπ όπως η Ρεάλ Μαδρίτης και η Μπάγερν Μονάχου, αλλά και μετακινήσεις σε Έβερτον, Αλ Ραγιάν, Σάο Πάουλο και Ράγιο Βαγιεκάνο. Σε συλλογικό επίπεδο, μετρά συνολικά 516 συμμετοχές, 127 γκολ και 161 ασίστ.