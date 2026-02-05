Ολυμπιακός: Κοντά στον Ατρόμητο ο Πνευμονίδης

Σε φάση ουσιαστικής ενίσχυσης μπαίνει ο Ατρόμητος λίγο πριν από το κλείσιμο της χειμερινής μεταγραφικής περιόδου, με τον Σταύρο Πνευμονίδη να βρίσκεται ψηλά στη λίστα του. Οι επαφές με τον Ολυμπιακό έχουν προχωρήσει και το επικρατέστερο σενάριο αφορά δανεισμό για 1,5 χρόνο, χωρίς εμπόδια που να δυσκολεύουν την ολοκλήρωση της συμφωνίας.



Ο 19χρονος μεσοεπιθετικός ανήκει στη φουρνιά των ποδοσφαιριστών που κατέκτησε την κορυφή της Ευρώπης με τον Ολυμπιακό, έχοντας ήδη πάρει χρόνο συμμετοχής με την πρώτη ομάδα στο ξεκίνημα της χρονιάς. Συνολικά, στη φετινή σεζόν έχει καταγράψει συμμετοχές τόσο στη Super League όσο και με τον Ολυμπιακό Β’, μετρώντας πάνω από 900 αγωνιστικά λεπτά σε όλες τις διοργανώσεις. Η ανάγκη για σταθερό ρυθμό και απαιτητικό περιβάλλον πρώτης κατηγορίας οδήγησε στην επιλογή του δανεισμού.



Ο Πνευμονίδης αγωνίζεται κυρίως πίσω από τον φορ, μπορεί να παίξει και στα άκρα, διαθέτει καλή επαφή με την μπάλα και κάθετη σκέψη, στοιχεία που λείπουν σε στιγμές από το δημιουργικό κομμάτι της ομάδας. Στο Περιστέρι εκτιμούν ότι μπορεί να προσφέρει άμεσα λύσεις, αλλά και να εξελιχθεί μέσα από ρόλο βασικού, με στόχο 10+ συμμετοχές μέχρι το φινάλε.



Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, τον δίνει χωρίς οψιόν αγοράς, με πλήρη έλεγχο του ποδοσφαιριστή και ξεκάθαρο πλάνο επανένταξης , θέλει να αξιολογήσει την πρόοδό του σε πραγματικές συνθήκες Super League. Αν όλα κυλήσουν ομαλά, ο Πνευμονίδης μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πιο ουσιαστικά «χειμερινά» στοιχήματα της αγοράς.