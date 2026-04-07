Χάμες Ροντρίγκεζ: Καθησυχαστική η Μινεσότα για την κατάσταση της υγείας του

Ο Χάμες Ροντρίγκεζ επέστρεψε στις προπονήσεις της Μινεσότα, με την ίδια την ομάδα να επιβεβαιώνει ότι δεν ισχύουν τα σενάρια που τον ήθελαν να πάσχει απο σοβαρή ασθένεια. Ο πρώην παίχτης του Ολυμπιακού νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο για 3 μέρες λόγω αφυδάτωσης, ενώ είχε προηγηθεί ο φιλικός αγώνας απέναντι στην Εθνική Γαλλίας όπου η Κολομβία ηττήθηκε με 3-1 στις 29 Μαρτίου.

Τελικά, ο Κολομβιανός πήρε κανονικά εξιτήριο έχοντας λάβει και οδηγίες ιατρικής παρακολούθησης. Η Μινεσότα με ανακοίνωση της ενημέρωσε πως ο ποδοσφαιριστης θα μπει σταδιακά στις προπονήσεις, ανάλογα με την πορεία της υγείας του, ενώ διέψευσε κατηγορηματικά τα σενάρια απο αμερικάνικα ΜΜΕ που ήθελαν τον παίκτη της να πάσχει απο ραβδομυόληση.

Η συγκεκριμένη ασθένεια προκαλεί ταχεία καταστροφή του μυικού ιστού και μπορεί να εξελιχθεί ακόμα και σε θανατηφόρα, όμως σύμφωνα με την ενημέρωση απο την ομάδα του κάτι τέτοιο δεν επιβεβαιώνεται απο καμιά ιατρική ένδειξη που αφορά τον Κολομβιανό.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Μινεσότα

An update regarding the health of James Rodríguez pic.twitter.com/A3RKWE21AN — Minnesota United FC (@MNUFC) April 6, 2026

«Στις 29 Μαρτίου, ο Χάμες συμμετείχε στη διεθνή φιλική αναμέτρηση μεταξύ Κολομβίας και Γαλλίας. Κατά τη διάρκεια και μετά τον αγώνα, άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα αφυδάτωσης, τα οποία επιδεινώθηκαν τις επόμενες ώρες. Την επόμενη ημέρα, έπειτα από περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις, διαγνώστηκε με σοβαρή αφυδάτωση. Λόγω της κατάστασής του, κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του στο νοσοκομείο το πρωί της 31ης Μαρτίου για συνεχή παρακολούθηση και ενδοφλέβια χορήγηση υγρών. Ο Χάμες πήρε εξιτήριο και συνεχίζει την ανάρρωσή του στο σπίτι, υπό ιατρική επίβλεψη».

«Ο Χάμες παρουσιάστηκε στο προπονητικό κέντρο σήμερα, Δευτέρα 6 Απριλίου, και συμμετείχε σε πρόγραμμα επανένταξης υπό επίβλεψη», αναφέρεται. «Η επιστροφή του στις ομαδικές προπονήσεις θα γίνει σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ιατρικού επιτελείου και θα εξαρτηθεί αποκλειστικά από την κλινική του εικόνα. Η Minnesota United FC λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη την υγεία και την ιδιωτικότητα των παικτών της. Ο σύλλογος και το ιατρικό του προσωπικό μπορούν να διαβεβαιώσουν κατηγορηματικά ότι δεν υπήρξε καμία κλινική ή βιολογική ένδειξη ραβδομυόλυσης».