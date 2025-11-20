Breaking news icon BREAKING
Κακοκαιρία στην Ήπειρο: Ήχησε το 112 στα Γιάννενα λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων

Ψάχνει ομάδα ο Χάμες: Οι νέοι... μνηστήρες που έπεσαν στο τραπέζι

Στην αναζήτηση του επόμενου σταθμού της καριέρας του βρίσκεται ο 34χρονος πλέον Χάμες Ροντρίγκες.

Eurokinissi
Έπειτα από ένα χρόνο παρουσίας στο Μεξικό για λογαριασμό της Λεόν, ο Χάμες Ροντρίγκες ετοιμάζει βαλίτσες και αναχωρεί από την ομάδα στα τέλη Δεκεμβρίου. Ο Κολομβιανός ποδοσφαιριστής υπέγραψε με την Λεόν στις αρχές του έτους, ως ελεύθερος, με σκοπό να βοηθήσει την ομάδα. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε και έτσι, βγήκε στην αγορά για να βρει τον... 12ο σταθμό της καριέρας του. Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού έχει ως στόχο την παρουσία σε ακόμη ένα Μουντιάλ.

Σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ από το εξωτερικό, ο Κολομβιανός σταρ υπάρχει πιθανότητα να παραμείνει στο Μεξικό, αφού έχει προταθεί στις Κρουζ Αζούλ και Πούμας.

