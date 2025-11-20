Ψάχνει ομάδα ο Χάμες: Οι νέοι... μνηστήρες που έπεσαν στο τραπέζι

Έπειτα από ένα χρόνο παρουσίας στο Μεξικό για λογαριασμό της Λεόν, ο Χάμες Ροντρίγκες ετοιμάζει βαλίτσες και αναχωρεί από την ομάδα στα τέλη Δεκεμβρίου. Ο Κολομβιανός ποδοσφαιριστής υπέγραψε με την Λεόν στις αρχές του έτους, ως ελεύθερος, με σκοπό να βοηθήσει την ομάδα. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε και έτσι, βγήκε στην αγορά για να βρει τον... 12ο σταθμό της καριέρας του. Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού έχει ως στόχο την παρουσία σε ακόμη ένα Μουντιάλ.

Σύμφωνα με νέο ρεπορτάζ από το εξωτερικό, ο Κολομβιανός σταρ υπάρχει πιθανότητα να παραμείνει στο Μεξικό, αφού έχει προταθεί στις Κρουζ Αζούλ και Πούμας.