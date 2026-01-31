Χάμες Ροντρίγκεζ: Ποιο ήταν το μεγάλο πρόβλημα που αντιμετώπισε στο Κατάρ

Ο Χάμες Ροντρίγκεζ υπήρξε ένας ελπιδοφόρος νέος στην Πόρτο και την Μονακό, όπου μετέπειτα εξελίχθηκε σε ένα από τα καλύτερα «10αρια» στον πλανήτη, με τον Κολομβιανό να εξαργυρώνει τις εμφανίσεις του στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2014 με μια μεταγραφή στην Ρεάλ Μαδρίτης.

Έπειτα από έξι χρόνια, ένα πέρασμα από την Μπάγερν ως δανεικός ενδιάμεσα, 125 συμμετοχές και δύο Champions League αποχώρησε ως ελεύθερος το 2020 από τους Μαδριλένους με προορισμό την Έβερτον του Κάρλο Αντσελότι. Δεν κάθισε πολύ στην Αγγλία, μόλις έναν χρόνο, πριν τα... λεφτά του Κατάρ του «χτυπήσουν» την πόρτα, με εκείνον να την ανοίγει και να υπογράφει στην Αλ Ραγιάν.

Ο 34χρονος βρέθηκε καλεσμένος σε εκπομπή του βραζιλιάνικου τηλεοπτικού δικτύου «Globo»... ξετυλίγοντας το κουβάρι της παραμονής του στην χώρα της Μέσης Ανατολής. «Η ζωή και η κουλτούρα στο Κατάρ είναι πολύ δύσκολες, ήταν μια χώρα στην οποία ήταν δύσκολο να προσαρμοστείς», τόνισε αρχικά ο πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού.

«Ξέρεις ότι στο ποδόσφαιρο όλοι είναι γυμνοί όταν κάνουν ντους, αλλά οι συμπαίκτες μου μού είπαν: “Δεν μπορείς να το κάνεις έτσι”. Φοβήθηκα». Πρόσθεσε επίσης: «Εκεί όλοι τρώνε με τα χέρια, κάτι που για μένα ήταν δύσκολο. Μου το πρότειναν και τους είπα: “Όχι, ευχαριστώ”. Ζήτησα μαχαιροπίρουνα και μου είπαν: “Όχι, με το χέρι”, και τους απάντησα: “Είστε τρελοί, εγώ δεν τρώω με το χέρι”».

🇶🇦🗣️ James Rodríguez on his short stint at Qatari club Al-Rayyan:



"Life and culture in Qatar are very difficult, it was a country where it was difficult to adapt.



You know that everyone is naked in football when showering, but the teammates told me: 'You can't do it like… pic.twitter.com/KmvIcrhVdY — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) January 25, 2026

Παράλληλα, ο διεθνής μέσος ενημερώθηκε επίσης ότι θα έπρεπε να τρώει με το δεξί του χέρι και όχι με το αριστερό για λόγους προσωπικής υγιεινής. Για ακόμη μία φορά, αυτό τον έκανε να νιώσει άβολα και ζήτησε μαχαιροπίρουνα αντί να φάει με τα χέρια.

El ex jugador del Everton, James Rodríguez sobre su corta etapa en Al-Rayyan:



"La vida y la cultura en Qatar fueron muy difíciles para mí. Me costó mucho adaptarme. En el fútbol, ​​normalmente te duchas desnudo, pero mis compañeros me dijeron que allí no se puede, lo cual,… pic.twitter.com/9tmpL6YsLk — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) January 31, 2026

Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να αποχωρήσει από την Qatar Stars League, μόλις 16 συμμετοχές σε αυτή και σχεδόν έναν χρόνο μετά, κάνοντας το ταξίδι για την Ελλάδα για λογαριασμό των πρωταθλητών Ελλάδας, που μόλις λίγες ημέρες πριν είχαν ανακοινώσει τον Μαρσέλο και ήλπιζαν πως αυτοί οι δύο θα αποτελέσουν δύο εκ των βασικών γραναζιών για την ομάδα του Μίτσελ σε Ελλάδα και Ευρώπη, με αμφότερους να λύνουν τα συμβόλαια τους λίγους μήνες αργότερα