Ποια θα είναι η δωδέκατη ομάδα του Χάμες Ροντρίγκεζ - Η αναχώρηση από το Μεξικό και οι πιθανότητες

Έπειτα από ένα χρόνο παρουσίας στο Μεξικό για λογαριασμό της Λεόν, ο Χάμες Ροντρίγκες ετοιμάζει βαλίτσες και αναχωρεί από την ομάδα στα τέλη Δεκεμβρίου.

Ο Κολομβιανός ποδοσφαιριστής υπέγραψε με την Λεόν στις αρχές του έτους, ως ελεύθερος, με σκοπό να βοηθήσει την ομάδα. Ωστόσο κάτι τέτοιο δεν έγινε και έτσι, βγήκε στην αγορά για να βρει τον... 12ο σταθμό της καριέρας του. Ο άλλοτε παίκτης του Ολυμπιακού έχει ως στόχο την παρουσία σε ακόμη ένα Μουντιάλ.

Έτσι, συμφώνησε με ομάδα από τις ΗΠΑ και αναχωρεί σύντομα από το Μεξικό. Δεν έχει γίνει γνωστή ακόμα η ομάδα με την οποία έχει δώσει τα χέρια, ωστόσο εκτιμάται ότι θα υπογράψει συμβόλαιο για 1+1 χρόνο. Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε προτάσεις από την Τίγκρες και από την Μοντερέι του Μαρσιάλ, ωστόσο προτίμησε να αγωνιστεί στο MLS, εκεί όπου θα συναντήσει έναν παλιό γνώριμο, τον Λιονέλ Μέσι, μαζί με άλλους σταρ του ποδοσφαίρου.