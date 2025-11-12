Ολυμπιακός: Παραμένει «ερυθρόλευκος» ο Λορέντσο Πιρόλα

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε, ήδη από τον Οκτώβριο της φετινής χρονιάς να «οικοδομεί» το ρόστερ της ερχόμενης αγωνιστικής περιόδου. Οι «ερυθρόλευκοι» κατόρθωσαν μέσα σε διάστημα λίγων ημερών να ολοκληρώσουν τις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση του συμβολαίου του Κοστίνια, ενώ ανακοίνωσαν την επίσημη επέκταση της συνεργασίας τους και με τον Λορέντσο Πιρόλα.

Ο 23χρονος Ιταλός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε επέκταση συμβολαίου έως το 2028, με τις απολαβές του να αγγίζουν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Παράλληλα, οι «ερυθρόλευκοι» βρίσκονται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τον Ζέλσον Μαρτίνς για την επέκταση της συνεργασίας τους.