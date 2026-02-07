Μεταγραφές: Τα 10 πρωταθλήματα που ξόδεψαν τα περισσότερα τον Ιανουάριο

Το χειμερινό μεταγραφικό παράθυρο έχει πάψει εδώ και χρόνια να είναι απλώς ένα «μπάλωμα» της σεζόν. Ο Ιανουάριος εξελίσσεται σε κρίσιμο οικονομικό και αγωνιστικό σημείο, όπου οι ομάδες δεν φοβούνται να ξοδέψουν μεγάλα ποσά για άμεσο αποτέλεσμα. Τα στοιχεία του φετινού χειμώνα το αποδεικνύουν ξεκάθαρα.

Στην 1η θέση, φυσικά, η Premier League, η οποία ξόδεψε περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ. Το αγγλικό πρωτάθλημα άφησε πολύ πίσω του τον ανταγωνισμό, με ομάδες από όλο το φάσμα της βαθμολογίας , όχι μόνο τις «μεγάλες» , να προχωρούν σε ακριβές μεταγραφές. Η μάχη για Ευρώπη, σωτηρία και τίτλο μεταφράστηκε σε άμεσες επενδύσεις, επιβεβαιώνοντας την οικονομική παντοδυναμία της Αγγλίας. H Μάντσεστερ Σίτι που κυνηγάει την Άρσεναλ στον βαθμολογικό πίνακα έκανε, σε ακόμα ένα μεταγραφικό παζάρι, τη διαφορά οικονομικά, με την απόκτηση του Σεμένιο (72m) από την Μπόρνμουθ και του Γκουεχί (23m) από την Πάλας. Σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα προσθήκη προχώρησε η Φούλαμ του Μάρκο Σίλβα, που αγόρασε από την Σίτι τον ταλαντούχο Μπομπ έναντι 32εκατ. ευρώ.

Δεύτερη έρχεται η Serie A, με δαπάνες κοντά στα 240 εκατ. ευρώ. Οι ιταλικοί σύλλογοι ήταν ιδιαίτερα δραστήριοι, επιλέγοντας παίκτες έτοιμους να προσφέρουν άμεσα. Μια λίγκα που παλεύει να διατηρήσει την ευρωπαϊκή της αίγλη. H μεταγραφή του Ρασπαντόρι από την Ατλέτικο στην Αταλάντα έναντι 22m ήταν εκείνη που ξεχώρισε.

Στην 3η θέση συναντάμε τη βραζιλιάνικη Série A, με περίπου 200 εκατ. ευρώ. Η Βραζιλία αποδεικνύει πως δεν είναι μόνο «φυτώριο» για την Ευρώπη, αλλά και αγορά με ισχυρή εσωτερική δυναμική. Τα κλαμπ επενδύουν σοβαρά, κρατούν ποιοτικούς παίκτες και ανεβάζουν το επίπεδο του πρωταθλήματος. Η επιστροφή του Λούκας Πακέτα στην Φλαμένγκο, της οποίας τεχνικός διευθυντής είναι ο γνωστός μας από το πέρασμά του από τον ΠΑΟΚ, Ζοσέ Μπότο, από τη Γουέστ Χαμ (42εκατ.) συζητήθηκε έντονα στην Ευρώπη αλλά και τη Λατινική Αμερική.

Primero: sos un maleducado. Segundo: Lucas Paquetá es jugador de Flamengo. Abrazo grande.

To MLS βρίσκεται στην 4η θέση, με δαπάνες γύρω στα 140 εκατ. ευρώ. Η αμερικανική λίγκα συνεχίζει τη σταθερή της άνοδο, επενδύοντας κυρίως σε παίκτες παραγωγικής ηλικίας και όχι απλώς σε εμπορικά ονόματα. Η μεταγραφή του Μεξικανού ,Χερμάν Μπερτεράμε, στην Ίντερ Μαϊάμι (12.6 εκατ.) αποτελεί μια τέτοια προσθήκη.

Mexican forward Germán Berterame joins as a Designated Player, bringing a proven goal-scoring pedigree ⚽ Welcome to Miami!



Details:

Πέμπτη είναι η Ligue 1, με περίπου 105 εκατ. ευρώ. Παρά τις πωλήσεις και τη γνωστή «λογική βιτρίνας», οι γαλλικές ομάδες δεν έμειναν αδρανείς, ειδικά όσες κυνηγούν Ευρώπη ή αποφυγή του υποβιβασμού. H μεταγραφή του 20χρονου Μαροκινού Γιασίρ Ζαμπίρι από τη Φαμαλικάο στην Ρεν έναντι 10εκατ. ευρώ, είναι μια περίπτωση που αξίζει να προσεχτεί.

Η Bundesliga ακολουθεί στην 6η θέση, με σχεδόν 95-100 εκατ. ευρώ. Πιστή στη φιλοσοφία της, η Γερμανία κινήθηκε με μέτρο, επενδύοντας κυρίως σε νεαρούς και παίκτες εξέλιξης.

Στην 7η θέση η Saudi Pro League, με περίπου 90 εκατ. ευρώ. Χωρίς την καλοκαιρινή υπερβολή, η Σαουδική Αραβία συνεχίζει να επενδύει και να μεγαλώνει ποδοσφαρικά. H μετακίνηση του Μπενζεμά από την Αλ - Ίτιχαντ στην Αλ Χιλάλ , αν και αρχικά παρουσιάστηκε ως ελεύθερη, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι κόστισε 25εκατ.

🚨 OFFICIEL : LE NU9VE VOIT LA VIE EN BLEU ! 🇸🇦🔵



Karim Benzema rejoint les rangs d'Al-Hilal ! ✍️💎



Après son passage à Al-Ittihad, le Ballon d'Or 2022 s'offre un nouveau défi de taille chez le leader de la Saudi Pro League.



Le "Nueve" portera le numéro 90 sous ses nouvelles…

Η LaLiga βρίσκεται στην 8η θέση, με περίπου 75 εκατ. ευρώ. Οι οικονομικοί περιορισμοί είναι εμφανείς, όμως οι ισπανικές ομάδες έκαναν κινήσεις ανάγκης και όχι εντυπωσιασμού. Η μεταγραφή του Αντεμόλα Λούκμαν από την Αταλάντα στην Ατλέτικο Μαδρίτης προκάλεσε αίσθηση και κόστισε στους «Ροχιμπλάνκος» 35εκ. ευρώ. Ο Νιγηριανός έδειξε την ποιότητα του ήδη στο ντεμπούτο του , κάνοντας γκολ και ασίστ κόντρα στην Μπέτις για το Κόπα Ντελ Ρέι.

First game. First goal. First assist 🔥



Ladies and gentlemen, Ademola Lookman 😍

Ένατη είναι η τουρκική Süper Lig, με δαπάνες γύρω στα 70 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της τάση για έντονη χειμερινή δραστηριότητα. Από τις πιο εντυπωσιακές μεταγραφικές περιόδους για τους Τούρκους με Γκεντούζι και Καντέ στην Φενέρ, με Ασπρίγια και Νόα Λανγκ για την Γαλατά αλλά και Αγκμπαντού για την Μπεσίκτας.

Fenerbahçe fans welcome N'Golo Kanté to Türkiye 💛💙

Τη δεκάδα κλείνει η Liga Portugal, με περίπου 60 εκατ. ευρώ, πιστή στο μοντέλο επένδυσης σε νεαρούς παίκτες με μεταπωλητική αξία. Οι Πορτογάλοι ξέρουν να το κάνουν καλύτερα από όλους αυτό. Η μεταγραφή και η εξέλιξη τους Λουίς Γκιγιέρμε στη Σπόρτινγκ από την Γουέστ Χαμ (14m), θα μας απασχολήσει.

🇧🇷💫 Luis Guilherme (19) scored his FIRST goal for Sporting! 🟢⚪️✅



They signed him last month from West Ham for an initial €14m fee.

Συνολικά, ο φετινός Ιανουάριος ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ παγκοσμίως. Ο χειμώνας δεν είναι πια περίοδος μπαλωμάτων. Είναι αγορά υψηλού ρίσκου και , όπως δείχνουν τα ποσά , υψηλών απαιτήσεων.