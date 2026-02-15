Πρώτα διασυρμός, μετά… αντικατάσταση: Η ιστορία που ενώνει Τότεναμ, ΠΑΟΚ, Φρανκ και Τούντορ

Η Τότεναμ γύρισε σελίδα και έδωσε τα ηνία στον Ιγκόρ Τούντορ, με στόχο να ξαναβρεί η ομάδα ρυθμό και σταθερότητα μετά την κακή πορεία του Τόμας Φρανκ. Ο Κροάτης έρχεται για να «σφίξει τα λουριά», να βάλει πειθαρχία και ένταση και να πάρει αποτελέσματα γρήγορα, με πρώτο μεγάλο τεστ το ντέρμπι με την Άρσεναλ (22/2,18:30). Η συμφωνία είναι μέχρι το τέλος της σεζόν, αλλά αν τα πάει καλά, μπορεί να κερδίσει και… μόνιμη θέση στον πάγκο των «σπιρουνιών».

We are pleased to confirm the appointment of Igor Tudor as Men’s Head Coach until the end of the season, subject to work permit.



🔗 https://t.co/IqK72rpNSg pic.twitter.com/31rCpoVQTj — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 14, 2026

Η «πεντάρα» του Τούντορ στον Φρανκ σαν προπονητής του ΠΑΟΚ

Ο 47χρονος Κροάτης προπονητής, πέρασε από τη χώρα μας και συγκεκριμένα από τον πάγκο του ΠΑΟΚ. Η θητεία του στον Δικέφαλο ήταν σύντομη ( Ιούλιος 2015- Μάρτιος 2026) και ένα από τα πρώτα του παιχνίδια ήταν μια πρόκριση κατά κράτος κόντρα στην Μπρόντμπι του προκατόχου του στην Τότεναμ, Τόμας Φρανκ, για τα playoffs του Europa League.

Το πρώτο παιχνίδι έγινε στην Τούμπα και ο ΠΑΟΚ του Ιγκόρ Τούντορ διέλυσε τους Δανούς με 5-0, εξασφαλίζοντας ουσιαστικά την πρόκριση στους ομίλους του Europa League. Ο Μακ σημείωσε χατ-τρικ (17’, 80’, 82’), ο Πέλκας εντυπωσίασε με γκολάρα στο 36’ και ο Γκάρι Ροντρίγκες είχε σκοραρει στο ντεμπούτο του (51’).