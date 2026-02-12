Πρώην προπονητής του Ολυμπιακού αναλαμβάνει τη Νότιγχαμ Φόρεστ

Η Νότιγχαμ Φόρεστ προχωράει σε αλλαγή προπονητή, βάζοντας τέλος στη σύντομη θητεία του Σον Ντάις (114 ημέρες). Ο Άγγλος τεχνικός δεν κατάφερε να αλλάξει την εικόνα της ομάδας στο πρωτάθλημα και πλήρωσε τα συνεχόμενα αρνητικά αποτελέσματα, αλλά και τη γενικότερη αίσθηση στασιμότητας στο αγωνιστικό κομμάτι. Η ομάδα παρέμεινε κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού, στο +3 από τη Γουέστ Χαμ.



Η ισοπαλία 0-0 με τη ουραγό Γουλβς στο City Ground αποδείχθηκε η σταγόνα που ξεχείλισε το ποτήρι για τον Σον Ντάις. Σε ένα παιχνίδι όπου η Φόρεστ δεν κατάφερε να βρει λύσεις στον επιθετικό της μονόλογο (35 τελικές), παρά τον έλεγχο σε μεγάλα διαστήματα, η ομάδα έμεινε ξανά χωρίς γκολ, εντείνοντας τη δυσαρέσκεια.





Η διάδοχη κατάσταση φαίνεται πως έχει ήδη δρομολογηθεί. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Ματτεό Μορέτο, ο Βίτορ Περέιρα θα είναι ο επόμενος προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ, μόλις ολοκληρωθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες που αφορούν παλιό συμβόλαιο. Με το που μείνει τυπικά ελεύθερος, ο Πορτογάλος τεχνικός αναμένεται να αναλάβει άμεσα την ομάδα, σε μια κρίσιμη καμπή της σεζόν.

Ο Περέιρα είναι προπονητής με μεγάλη εμπειρία και γεμάτο βιογραφικό. Έχει εργαστεί σε διαφορετικά πρωταθλήματα και ποδοσφαιρικές κουλτούρες, προπονώντας μεταξύ άλλων την Πόρτο, τη Φενέρμπαχτσε, την Κορίνθιανς, τη Φλαμένγκο, αλλά και τη Γουλβς, γνωρίζοντας έτσι καλά τις απαιτήσεις της Premier League. Πρόκειται για τεχνικό που δίνει έμφαση στην οργάνωση, την τακτική πειθαρχία και την προσαρμογή του παιχνιδιού ανάλογα με τον αντίπαλο. Ξεχωριστό κεφάλαιο στην καριέρα του αποτελεί η θητεία του στον Ολυμπιακό τη σεζόν 2014/15. Ο Βίτορ Περέιρα οδήγησε τους «ερυθρόλευκους» στην κατάκτηση του νταμπλ.