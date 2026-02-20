Νότιγχαμ Φόρεστ όπως… Ολυμπιακός και το γούρικο «Σουκρού Σαράτσογλου»

Η νίκη της Νότιγχαμ Φόρεστ με 3-0 απέναντι στη Φενερμπαχτσέ στην Κωνσταντινούπολη, ήταν ένα σκορ που από το πρώτο παιχνίδι των πλέι οφ του Europa League, έγειρε ξεκάθαρα την πλάστιγγα υπέρ της αγγλικής ομάδας και ουσιαστικά «σφράγισε» την παρουσία της στους «16» της διοργάνωσης.



Η Φόρεστ στο ντεπούτο του Βίτορ Περέιρα στον πάγκο της ομάδας, μπήκε στο ματς με ξεκάθαρο πλάνο και πραγματοποίησε μια από τις καλύτερες εμφανίσεις της σεζόν. Πίεσε από νωρίς, προηγήθηκε στο 22’ με τον Μουρίγιο, έλεγξε τον ρυθμό και δεν επέτρεψε στη Φενερμπαχτσέ να εκμεταλλευτεί την έδρα της. Το 0-2 του ημιχρόνου, με την κεφαλιά του Ιγκόρ Ζεσούς στο 43’, ουσιαστικά «έκοψε τα πόδια» των γηπεδούχων. Το τρίτο γκολ στο 51’, με τον Γκιμπς-Γουάιτ μετά την ασίστ του Ζεσούς, έβαλε οριστικό τέλος σε κάθε συζήτηση.

Nottingham Forest take a three goal advantage to the City Ground 🌳#UEL pic.twitter.com/m11Y8VomvM — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 19, 2026





Το αποτέλεσμα αυτό αποκτά ιδιαίτερη σημασία αν μπει στο ίδιο κάδρο με όσα έχουν προηγηθεί στο «Σουκρού Σαράτσογλου» από ομάδες του Βαγγέλη Μαρινάκη. Η Φόρεστ, ουσιαστικά, ακολούθησε τα βήματα του Ολυμπιακού, ο οποίος έχει συνδέσει το συγκεκριμένο γήπεδο με δύο διαφορετικές αλλά εξίσου καθοριστικές ευρωπαϊκές βραδιές.



Η αρχή έγινε το 2021. Ο Ολυμπιακός πέρασε με εμφατικό τρόπο από την Κωνσταντινούπολη, επικρατώντας 3-0 της Φενερμπαχτσέ στη φάση των ομίλων του Europa League. Ήταν ένα ματς όπου οι «ερυθρόλευκοι» του Πέδρο Μάρτινς προηγήθηκαν νωρίς με τον Τικίνιο, άφησαν την κατοχή στους Τούρκους και «χτύπησαν» στην κόντρα. Τα δύο γκολ του Μασούρα στο δεύτερο ημίχρονο έδωσαν διαστάσεις θριάμβου στη νίκη. Εκείνο το διπλό δεν είχε μόνο γόητρο, αλλά και βαθμολογικό βάρος, καθώς κράτησε τον Ολυμπιακό στην κορυφή του ομίλου και έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση. Την οποία και πέτυχε.

Η δεύτερη επίσκεψη, το 2024, είχε διαφορετικό χαρακτήρα και ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 1-0 σε κανονική διάρκεια και παράταση, όμως πήρε την πρόκριση στα πέναλτι, με τον Τζολάκη να αποκρούει τρία και να στέλνει την ομάδα για πρώτη φορά στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η πρόκριση στους «4» αποτέλεσε ιστορικό ορόσημο για τον σύλλογο.

Κοινό στοιχείο και στις τρεις περιπτώσεις είναι η σημασία των αγώνων. Το 2021 ήταν ένα εμφατικό διπλό που έκρινε σε μεγάλο βαθμό τον όμιλο. Το 2024 ήταν μια ιστορική πρόκριση στα ημιτελικά ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Το 2026, η Φόρεστ έκανε το καθοριστικό βήμα για τη συνέχεια της ευρωπαϊκής της πορείας. Χωρίς υπερβολές, το «Σουκρού Σαράτσογλου» έχει συνδεθεί με ματς που, οι ομάδες του Βαγγέλη Μαρινάκη, έχουν πάντα ξεκάθαρο ιστορικό και ψυχολογικό πλεονέκτημα.