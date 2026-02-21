Ολυμπιακός - Παναιτωλικός 2-0: Έπιασε κορυφή με το μπαταρισμένο κεφάλι του Πιρόλα και Γιαζίτσι (vid)

Επιστροφή στην ουσία και τις νίκες για τον Ολυμπιακό που κέρδισε με πειστική εμφάνιση με 2-0 τον Παναιτωλικό για την 22η αγωνιστική της Stoiximan Super League.



Σκόρερ για τους «ερυθρόλευκους» οι Πιρόλα με κεφαλιά και ο Γιαζίτσι με συρτό σουτ μέσα από την περιοχή.



Με αυτή τη νίκη η ομάδα του Μεντιλίμπαρ έφτασε τους 50 βαθμούς και πάτησε κορυφή με ένα ματς περισσότερα από την ΑΕΚ (49β.) και δύο από τον ΠΑΟΚ (46β.).



Το ματς

Με 4-2-3-1 και τον Νασιμέντο σε ρόλο... εξτρέμ ξεκίνησε ο Ολυμπιακός στο must-win ματς κόντρα στον Παναιτωλικό, με τον Πορτογάλο να είναι αυτός που είχε την πρώτη τελική για τους γηπεδούχους, όταν με ωραία ενέργεια άδειασε τον Γκράναθ και σούταρε στην αγκαλιά του Κουτσερένκο στο 17'.

Το... μπαταρισμένο κεφάλι του Πιρόλα «ξεκλείδωσε» το ματς για τον Ολυμπιακό στο 37'. Ο Ιταλός στόπερ, που χτύπησε κόντρα στη Λεβερκούζεν μετά από σύγκρουση με τον παρτενέρ του στο κέντρο της άμυνας, Πάνο Ρέτσο, άνοιξε το σκορ με κεφαλιά έπειτα από κόρνερ του Τσικίνιο και έστειλε τους «ερυθρόλευκους» στα αποδυτήρια με προβάδισμα.

Χωρίς αλλαγές ξεκίνησαν το δεύτερο μέρος οι δυο προπονητές, με το δοκάρι να λέει «όχι» στον Ταρέμι στο ξεκίνημά του. Σε μια άρτια εκτελεσμένη επίθεση, Κοστίνια και Αντρέ Λουιζ συνεργάστηκαν άψογα στην πλευρά τους, ο πρώτος την έσπασε στο πέναλτι, με το σουτ του Ιρανού να σταματά στο οριζόντιο δοκάρι του Ουκρανού κίπερ του Παναιτωλικού.

Ο δραστήριος Αντρέ Λουίζ που έψαχνε πολύ το πρώτο του γκολ με τον Ολυμπιακό (είχε 8 σουτ μέχρι το 65', τα οποία περισσότερα κόντραραν) επιχείρησε να κρεμάσει τον Κουτσερένκο με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ και στην συνέχεια να τον κερδίσει μέσα από την περιοχή δυο φορές χωρίς αποτέλεσμα. Στη συνέχεια ο Ολυμπιακός απείλησε από αέρος με Πιρόλα και Καλογερόπουλο χωρίς αποτέλεσμα.

Ο Τούρκος, Γιουσούφ Γιαζίτσι που πέρασε στο ματς στη θέση του λουίζ «κλείδωσε», κλείδωσε το ματς για τον Ολυμπιακό με σουτ μέσα από την περιοχή στο 89'. Ο πρώην εξτρέμ της Λιλ έκανε ότι δεν κατάφερε ο Βραζιλιάνος σε 9 τελικές προσπάθειες. Ο Ολυμπιακός επέστρεψε στις νίκες μετά τις απώλειες με Παναθηναϊκό και Λεβαδειακό.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Κοστίνια, Καλογερόπουλος, Πίρολα, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Τσικίνιο, Αντρέ Λουίζ, Ταρέμι

Παναιτωλικός: Κουτσερένκο, Γκράναθ, Σιέλης, Κόγιτς, Αποστολόπουλος, Μλάντεν, Εστέμπαν, Ματσάν, Λομπάτο, Ρόσα, Μπάτζι