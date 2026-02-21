Αστέρας ΑΚΤΟR - Ατρόμητος 1-2: Δυσκολεύουν τα πράγματα για τους Αρκάδες - Βλέπουν 8αδα οι Περιστεριώτες

Επέστρεψε στις νίκες ο Ατρόμητος και το έκανε σε κομβικό σημείο του πρωταθλήματος, καθώς επικράτησε 2-1 του Αστέρα AKTOR και μπήκε γερά στο κόλπο διεκδίκησης μίας θέσης για τα πλέι οφ 5-8 της Stoiximan Super League.

Καταπληκτική εμφάνιση στο πρώτο μέρος για τον Ντένζελ Γιουμπιτάνα, ο οποίος έκανε άνω κάτω την άμυνα των Αρκάδων και οδήγησε τους Περιστεριώτες στο προβάδισμα δύο τερμάτων. Ο Αστέρας AKTOR πίεσε στην επανάληψη, έφτασε στην μείωση του σκορ με εξαιρετικό γκολ του Μπαρτόλο, αλλά σε γενικές γραμμές η εικόνα του ήταν απογοητευτική. Έτσι παρέμεινε στην προτελευταία θέση της βαθμολογίας και ψάχνει τον τρόπο να αναγεννηθεί.

Το ματς

Στο 14' η πρώτη μεγάλη ευκαιρία για τον Ατρόμητο, με τους φιλοξενούμενους να βγαίνουν τρεις εναντίον ενός, όμως ο Γιουμπιτάνα δεν έκανε σωστή επιλογή και ο Μουνιόθ απομάκρυνε την μπάλα την τελευταία στιγμή. Ωραίο πλασέ του Γιουμπιτάνα επτά λεπτά αργότερα, με την μπάλα να περνά άουτ, έπειτα από σοβαρό λάθος του Παπαδόπουλου που τελικά δεν τιμωρήθηκε.

Στο 24' απείλησαν οι Αρκάδες με τον Κετού, ο οποίος μπήκε στην περιοχή και επιχείρησε αδύναμο σουτ, με τον Χουτεσιώτη να μπλοκάρει χωρίς δυσκολία. Τρία λεπτά αργότερα, ο Γιουμπιτάνα εκτέλεσε από κοντινή απόσταση, με τον Παπαδόπουλο να αποκρούει σωτήρια σε κόρνερ. Στην εξέλιξη της φάσης, μετά από σέντρα του Γιουμπιτάνα, ανενόχλητος ο Μανσούρ με κεφαλιά έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Παπαδόπουλου.

Τέσσερα λεπτά πριν την συμπλήρωση των «45», ο Ατρόμητος χτύοησε στην αντεπίθεση. Ο Γιουμπιτάνα πήρε τη μακρινή πάσα του Μίχορλ με όμορφο σουτ στην αριστερή γωνία του Παπαδόπουλου.

Με την έναρξη της επανάληψης, η κεφαλιά του Μακέντα, μετά από το κόρνερ του Μπαρτόλο πέρασε λίγο πάνω από την εστία του Χουτεσιώτη. Ο Αστέρας είχε τον πλήρη έλεγχο της αναμέτρησης και δεν μπορούσε να απειλήσει. Στο 73' ο Χουτεσιώτης μπλόκαρε την κεφαλιά του Καστάνιο, αλλά έξι λεπτά μετά δεν μπόρεσε να αντιδράσει στο τρομερό σουτ του Μπαρτόλο εκτός περιοχής.

Πίεσε στα τελευταία λεπτά η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς, αλλά δεν κατάφερε να βρει το γκολ της ισοφάρισης.

Αστέρας AKTOR: Παπαδόπουλος, Καστάνο, Σιλά, Άλχο, Τσίκο (64′ Γκονζάλεζ), Γιαμπλόνσκι, Μουνιόθ, Κετού, Μπαρτόλο, Μακέντα, Μίτροβιτς (56′ Καλτσάς).

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Ούρονεν, Μανσούρ, Μουντές, Μουτουσαμί, Τσιγγάρας, Μιχόρλ, Τσούμπερ, Γιουμπιτάνα (70′ Πνευμονίδης), Μπάκου (70′ Ουκάκι).