Ποια είναι τα δεδομένα για την θέση της Ελλάδας στην κατάταξη της UEFA μετά την ήττα του Ολυμπιακού

Το βράδυ της Τετάρτης (18/2) ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα από την Μπάγερ Λεβερκούζεν μετά την ήττα με 2-0 στο Καραϊσκάκης, η πρόκριση στους «16» του Champions League μοιάζει πολύ δύσκολο.

Παράλληλα, η ήττα των «ερυθρολεύκων έδωσε και νέες προοπτικές στη μάχη για την πρώτη δεκάδα της πενταετούς κατάταξης της UEFA. Το αποτέλεσμα στο «Καραϊσκάκης» λειτούργησε κυρίως ευνοϊκά για την Τσεχία, η οποία είδε τις πιθανότητές της να τερματίσει στο Top 10 να αυξάνονται κατά 5%, φτάνοντας πλέον στο 61%.

Η χώρα που θα εξασφαλίσει το Top 10 θα δώσει στον πρωταθλητή της την πολύτιμη απευθείας είσοδο στη League Phase του UEFA Champions League της σεζόν 2027-28, παρακάμπτοντας τα προκριματικά.

Στο «τρέχον» τοπίο της βαθμολογίας, οι πιθανότητες διαμορφώνονται ως εξής:

Τουρκία – 99% πιθανότητες για Top 10

– 99% πιθανότητες για Top 10 Τσεχία – 61% πιθανότητες (άνοδος +5%)

– 61% πιθανότητες (άνοδος +5%) Ελλάδα – 34% πιθανότητες (πτώση -6%)

– 34% πιθανότητες (πτώση -6%) Πολωνία – 6% πιθανότητες (άνοδος +1%)

Η Τουρκία φαίνεται να διατηρεί σχεδόν εξασφαλισμένη τη θέση της, αξιοποιώντας τη σταθερή παρουσία των συλλόγων της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Τσεχία από την άλλη, κερδίζει έδαφος και δείχνει ότι μπορεί να μπει δυναμικά στη μάχη για το Top 10. Αντίθετα, η Ελλάδα βλέπει τις πιθανότητές της να μειώνονται σημαντικά, με το ποσοστό να υποχωρεί στο 34%, ενώ η Πολωνία παραμένει ουσιαστικά «εκτός κάδρου» με μόλις 6%.

Τι δίνει η 10η θέση

Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League

Κυπελλούχος: Playoffs Europa League

Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)

Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League

Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League