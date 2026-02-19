Ποια είναι τα δεδομένα για την θέση της Ελλάδας στην κατάταξη της UEFA μετά την ήττα του Ολυμπιακού
Ανακατατάξεις έφερε το χθεσινό αποτέλεσμα του Ολυμπιακού απέναντι στην Λεβερκούζεν όσον αφορά την θέση της χώρας μας στην κατάταξη της UEFA.
Το βράδυ της Τετάρτης (18/2) ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα από την Μπάγερ Λεβερκούζεν μετά την ήττα με 2-0 στο Καραϊσκάκης, η πρόκριση στους «16» του Champions League μοιάζει πολύ δύσκολο.
Παράλληλα, η ήττα των «ερυθρολεύκων έδωσε και νέες προοπτικές στη μάχη για την πρώτη δεκάδα της πενταετούς κατάταξης της UEFA. Το αποτέλεσμα στο «Καραϊσκάκης» λειτούργησε κυρίως ευνοϊκά για την Τσεχία, η οποία είδε τις πιθανότητές της να τερματίσει στο Top 10 να αυξάνονται κατά 5%, φτάνοντας πλέον στο 61%.
Η χώρα που θα εξασφαλίσει το Top 10 θα δώσει στον πρωταθλητή της την πολύτιμη απευθείας είσοδο στη League Phase του UEFA Champions League της σεζόν 2027-28, παρακάμπτοντας τα προκριματικά.
Στο «τρέχον» τοπίο της βαθμολογίας, οι πιθανότητες διαμορφώνονται ως εξής:
- Τουρκία – 99% πιθανότητες για Top 10
- Τσεχία – 61% πιθανότητες (άνοδος +5%)
- Ελλάδα – 34% πιθανότητες (πτώση -6%)
- Πολωνία – 6% πιθανότητες (άνοδος +1%)
Η Τουρκία φαίνεται να διατηρεί σχεδόν εξασφαλισμένη τη θέση της, αξιοποιώντας τη σταθερή παρουσία των συλλόγων της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η Τσεχία από την άλλη, κερδίζει έδαφος και δείχνει ότι μπορεί να μπει δυναμικά στη μάχη για το Top 10. Αντίθετα, η Ελλάδα βλέπει τις πιθανότητές της να μειώνονται σημαντικά, με το ποσοστό να υποχωρεί στο 34%, ενώ η Πολωνία παραμένει ουσιαστικά «εκτός κάδρου» με μόλις 6%.
Τι δίνει η 10η θέση
Πρωταθλητής: Απευθείας στο League Stage του Champions League
Κυπελλούχος: Playoffs Europa League
Δεύτερος: 2ος προκριματικός Champions League (μονοπάτι μη πρωταθλητών)
Τρίτος: 2ος προκριματικός Europa League
Τέταρτος: 2ος προκριματικός Conference League