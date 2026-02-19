Ολυμπιακός: Πυρ και μανία ο Καραπαπάς για τη διαιτησία του αγώνα με τη Λεβερκούζεν

Το βράδυ της Τετάρτης (18/2) ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να αποσπάσει ένα θετικό αποτέλεσμα από την Μπάγερ Λεβερκούζεν μετά την ήττα με 2-0 στο Καραϊσκάκης, η πρόκριση στους «16» του Champions League μοιάζει πολύ δύσκολο.

Από την πλευρά του, ο Κώστας Καραπαπάς μέσα από δύο αναρτήσεις στο Instagram με βίντεο γράφοντας «παράξενοι κανονισμοί», θέλησε να σταθεί σε δύο ιδιαίτερες αποφάσεις από τον διαιτητή Πινέιρο και το VAR.

Ο αντιπρόεδρος των «ερυθρόλευκων» στέκεται ιδιαίτερα στη φάση του 63ου λεπτού και στο δεύτερο τέρμα της Λεβερκούζεν. Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Σικ πήδηξε για την κεφαλιά και νίκησε τον Τζολάκη, ωστόσο όπως τονίζει ο Κώστας Παραπαπάς, ο αρχηγός των «ασπιρινών», Άλντριχ, φαίνεται να παρεμβαίνει στη φάση επηρεάζοντας τον διεθνή κίπερ.

«Το χάδι στην πλάτη του Ταρέμι από το τόπι ακύρωσε το γκολ μας. Ο αρχηγός της Μπάγερ που είναι ξεκάθαρα οφσάιντ εδώ δεν επηρεάζει τον τερματοφύλακα; Μα είναι ακριβώς στην ευθεία της πορείας», αναφέρει στο πρώτο βίντεο ο Καραπαπάς.

Παράλληλα, ο Κώστας Καραπαπάς δημοσίευσε και δεύτερο βίντεο. Σε αυτό καταγράφεται το σκληρό μαρκάρισμα του Γκαρσία πάνω στον Ποντένσε, με το χτύπημα να εντοπίζεται στον αστράγαλο. Σύμφωνα με την τοποθέτησή του, η φάση ήταν για αποβολή, τόσο από τον Πορτογάλο διαιτητή όσο και μέσω VAR, ωστόσο η απόφαση περιορίστηκε τελικά σε κίτρινη κάρτα.

«Επίσης, τι ακριβώς είναι το βίαιο και επικίνδυνο παιχνίδι που τιμωρείται με κόκκινη κάρτα αν δεν είναι δολοφονικό και σκόπιμο μαρκάρισμα στον αστράγαλο», γράφει στο δεύτερο story του.

Σε τρίτη ανάρτησή του ο Κώστας Καραπαπάς αναφέρει χαρακτηριστικά: «Και για να μην υπάρξει παρανόηση: Κοιτάξαμε στα μάτια μια ΚΑΤΑΠΛΗΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ. Στα δικά μου μάτια από το επίπεδο του αγωνιστικού χώρου μια από τις πιο... μπαλάτες και δυνατές ομάδες που πέρασαν. Και στα δύο παιχνίδια. Η ομάδα κατέθεσε ψυχή και αίμα όπως και ο κόσμος μας και θα κάνουμε το ίδιο και στη ρεβάνς. Από θαύματα, εμείς ξέρουμε. ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΙΑ ΓΡΟΘΙΑ».

Οι τρεις αναρτήσεις του Κώστα Καραπαπά:

