Νότιγχαμ Φόρεστ: Τελειώνει ο Έντου από τους «κόκκινους»

Ο Έντου Γκάσπαρ, παγκόσμιος επικεφαλής ποδοσφαίρου της Νότιγχαμ Φόρεστ, φαίνεται ότι οδεύει προς έξοδο από την ομάδα. Σύμφωνα με την Telegraph και τον Τζον Πέρσι, η διοίκηση του συλλόγου έχει ζητήσει να μην επισκέπτεται πλέον ούτε το προπονητικό κέντρο, ούτε το γήπεδο, υπογραμμίζοντας την απομάκρυνσή του από τις καθημερινές δραστηριότητες της ομάδας.

Ο Έντου, που ανέλαβε πριν περίπου οκτώ μήνες, έχει ήδη απουσιάσει από τρία διαδοχικά ματς, ενισχύοντας τις φήμες περί επικείμενης αποχώρησής του. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει νέα σελίδα στη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος της Φόρεστ και αναμένεται να προκαλέσει αλλαγές στον οργανισμό της ομάδας.