Σπορ Ποδόσφαιρο Premier League Νότιγχαμ Νότιγχαμ Φόρεστ

Νότιγχαμ Φόρεστ: Τελειώνει ο Έντου από τους «κόκκινους»

Η Φόρεστ ζήτησε από τον Έντου να απέχει από προπονητικό κέντρο, φέρνοντας κοντά την αποχώρησή του από τον σύλλογο.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Ο Έντου Γκάσπαρ, παγκόσμιος επικεφαλής ποδοσφαίρου της Νότιγχαμ Φόρεστ, φαίνεται ότι οδεύει προς έξοδο από την ομάδα. Σύμφωνα με την Telegraph και τον Τζον Πέρσι, η διοίκηση του συλλόγου έχει ζητήσει να μην επισκέπτεται πλέον ούτε το προπονητικό κέντρο, ούτε το γήπεδο, υπογραμμίζοντας την απομάκρυνσή του από τις καθημερινές δραστηριότητες της ομάδας.

Ο Έντου, που ανέλαβε πριν περίπου οκτώ μήνες, έχει ήδη απουσιάσει από τρία διαδοχικά ματς, ενισχύοντας τις φήμες περί επικείμενης αποχώρησής του. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει νέα σελίδα στη διαχείριση του ποδοσφαιρικού τμήματος της Φόρεστ και αναμένεται να προκαλέσει αλλαγές στον οργανισμό της ομάδας.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Ποδόσφαιρο Premier League Νότιγχαμ Νότιγχαμ Φόρεστ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader