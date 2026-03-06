Άρσεναλ: Ανοίγει corner shop και στέλνει... μήνυμα στους επικριτές της (vid)

Η Άρσεναλ διεκδικεί με αξιώσεις την φετινή Premier League και παρουσιάζει μια έφεση στις στημένες φάσεις. Πλέον έχει σκοράρει περισσότερα απο 16 τέρματα σε μία σεζόν, κάτι που έχει πετύχει η Όλνταμ το 1992-93, η Γουέστ Μπρομ το 2016-17 και πάλι οι Λονδρέζοι το 2023-24.

Οι αντίπαλοι της και όχι μόνο συχνά σχολιάζουν το τρόπο παιχνιδιού της ομάδας του Αρτέτα, ο οποίος φαίνεται να στηρίζεται στα κόρνερ. Η κριτική αυτή δεν πέρασε απαρατήρητη και απάντησαν με χιουμοριστικό τρόπο. Η Άρσεναλ με βίντεο που δημοσίευσε στα social media, παρουσίασε το «Corner Shop» , ένα φανταστικό κατάστημα αφιερωμένο στα κόρνερ.

This Arsenal-Corner Shop advert is absolutely genius marketing. 👏👏 pic.twitter.com/T0bMHrBNOs — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 5, 2026

Το παραπάνω βίντεο έχει διπλό νόημα, απο τη μία αυτοσαρκάζει την ομάδα για την συχνότητα που πετυχαίνει γκολ απο κόρνερ και από την άλλη την αγγλική έννοια του μικρού γωνιακού καταστήματος της γειτονιάς, «corner shop».

Δεν έλειψαν απο το χιουμοριστικό αυτό βίντεο ο προπονητής της ομάδας , Μικέλ Αρτέτα, παίκτες και διάσημες προσωπικότητες.