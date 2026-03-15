Μαξ Ντάουμαν: Το 16χρονο wonderkid της Άρσεναλ που έγραψε ιστορία στην Premier League

Η Άρσεναλ συνεχίζει την ξέφρενη πορεία της προς τον τίτλο της Premier League, κερδίζοντας και την Έβερτον το απόγευμα του Σαββάτου (14/3). Όμως οι «κανονιέρηδες» δεν κερδίζουν μόνο τρείς βαθμούς από το συγκεκριμένο παιχνίδι.

Το μεγαλύτερο κέρδος για τους λονδρέζους είναι ο Μαξ Ντάουμαν. Ο 16χρονος ποδοσφαιριστής αγωνίστηκε ως αλλαγή στη δύσκολη αναμέτρηση απέναντι στην Έβερτον και αφού έφερε την μπάλα στην περιοχή για να γίνει το 1-0 από τον Γιόκερες, στην συνέχεια σφράγισε και το τρίποντο στην τελευταία φάση του αγώνα, όταν και διέσχισε όλο το γήπεδο, αφήνοντας πίσω όσους τον κυνηγούσαν, και έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα δημιουργώντας πανδαιμόνιο στο Emirates.

Έτσι ο νεαρός μεσοεπιθετικός έγραψε ιστορία σε μια βραδιά που δεν θα ξεχάσει ποτέ. Έγινε ο νεότερος σκόρερ στην ιστορία της Premier League σε ηλικία 16 ετών και 73 ημερών, ξεπερνώντας τον Τζέιμς Βόγκαν (16 ετών και 260 ημερών) και τον Τζέιμς Μίλνερ (16 ετών 356 ημερών).

Να θυμίσουμε ότι ο Ντάουμαν είχε ακόμα δυο συμμετοχές φέτος στην Premier League, το 2025, απέναντι στην Λίβερπουλ αλλά και την Λίντς, απέναντι στην οποία είχε μοιράσει και μια ασίστ. Σίγουρα την Δευτέρα το πρωί θα είναι ο πιο δημοφιλής στο σχολείο του, με τις ιστορίες που έχει να πει και τα συναισθήματα που έχει να μοιραστεί.