Νικόλας Χοβέρ: Ο «μάγος» των στημένων που μετέτρεψε την Άρσεναλ σε μηχανή των γκολ

Στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, οι λεπτομέρειες είναι αυτές που κρίνουν τους τίτλους. Για την Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα, αυτή η «λεπτομέρεια» έχει ονοματεπώνυμο, Νικόλας Χοβέρ.

Ο Γάλλος ειδικός στις στημένες φάσεις (set-piece coach) δεν είναι απλώς ένα μέλος του τεχνικού επιτελείου, αλλά ο άνθρωπος που έχει μετατρέψει κάθε κόρνερ και κάθε φάουλ γύρω από την αντίπαλη περιοχή σε μια κατάσταση «κόκκινου συναγερμού» για τους αντιπάλους.

Η ρήτρα που... βγάζει τα λεφτά της

Πρόσφατα δημοσιεύματα από το The Athletic αποκάλυψαν μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια στο συμβόλαιο του 44χρονου προπονητή. Ο Χοβέρ φαίνεται να έχει εξασφαλίσει μια ειδική ρήτρα μπόνους, η οποία ενεργοποιείται κάθε φορά που η Άρσεναλ σκοράρει από στημένη φάση.

Πρόκειται για μια κίνηση που δείχνει την τεράστια εμπιστοσύνη της διοίκησης και του Αρτέτα στο πρόσωπό του, αλλά και την έμφαση που δίνει ο σύλλογος στην αποτελεσματικότητα των «νεκρών» φάσεων. Με βάση την απόδοση της ομάδας, ο Χοβέρ μάλλον οδεύει προς ένα πολύ γενναιόδωρο μπόνους στο τέλος της σεζόν.

Η παράσταση στο ντέρμπι με την Τσέλσι

Η επιτυχία του Χοβέρ δεν είναι θεωρητική, αλλά αποδεικνύεται στο χορτάρι. Στο πρόσφατο ντέρμπι με την Τσέλσι, η Άρσεναλ παρέδωσε για ακόμη μια φορά σεμινάριο τακτικής.

Δύο γκολ προήλθαν απευθείας από εκτελέσεις κόρνερ, «ξεκληρίζοντας» την άμυνα των «μπλε» που αδυνατούσε να παρακολουθήσει τις σύνθετες κινήσεις, τα μπλοκ και τις τοποθετήσεις των παικτών του Αρτέτα.

Αυτά τα δύο γκολ δεν ήταν τυχαία. Ήταν το αποτέλεσμα ατέλειωτων ωρών προπόνησης, όπου υψηλόσωμοι και αθλητικοί παίκτες γίνονται οι τελικοί αποδέκτες ενός καλοκουρδισμένου σχεδίου.

Τα στατιστικά που τρομάζουν

Η κυριαρχία της Άρσεναλ στις στημένες φάσεις είναι πλέον παροιμιώδης. Από την άφιξη του Χοβέρ και μετά, η ομάδα σκοράρει σταθερά τα περισσότερα γκολ στην Premier League από τέτοιες καταστάσεις με πάνω από 20 γκολ ανά σεζόν σε όλες τις διοργανώσεις τις τελευταίες χρονιές.

Η ικανότητά τους να εκμεταλλεύονται τα κόρνερ έχει γίνει ο φόβος και ο τρόμος κάθε προπονητή στην Αγγλία και στο Champions League, καθώς ακόμη και όταν η Άρσεναλ δεν βρίσκεται σε καλή μέρα δημιουργικά, ξέρει ότι ένα στημένο μπορεί να της δώσει τη λύση.