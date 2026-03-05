Χάρι Μαγκουάιρ: Αυτό είναι το πόσο που αρνήθηκε να πληρώσει για την υπόθεση της Μυκόνου

Ο αμυντικός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Χάρι Μαγκουάιρ κατά την διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών του, ενεπλάκη πριν από έξι χρόνια σε επεισόδιο με Έλληνες αστυνομικούς στην Μύκονο. Το περιστατικό συνέβη τον Αύγουστο του 2020.



Ο Άγγλος συγκεκριμένα , κατηγορήθηκε για ξυλοδαρμό, αντίσταση κατά της σύλληψης του και απόπειρα δωροδοκίας. Η υπόθεση από τότε έχει οδηγηθεί στα δικαστήρια .

Οι δικαστές μετά από τέσσερις αναβολές αποφάσισαν να τον καταδικάσουν σε ποινή φυλάκισης 15 μηνών με αναστολή .

Νέα στοιχεία όμως προκύπτουν από την αγγλική «Sun» αφού ο ποδοσφαιριστής αρνήθηκε, ενώ είχε την δυνατότητα, να πληρώσει το ποσό των 50 χιλιάδων δολαρίων ώστε να κλείσει η υπόθεση . Σκοπός του είναι να αποδείξει την αθωότητα του, την οποία υπερασπίζεται μέχρι και σήμερα .

Σύμφωνα με το ίδιο μέσο ,τον συμβιβασμό αυτό πρότειναν στον Μαγκουάιρ οι δικηγόροι των αστυνομικών που βρέθηκαν εκείνο το βράδυ στο σημείο .

Θυμίζουμε ότι, ο Χάρι Μαγκουάιρ εκείνο το βράδυ εντοπίστηκε στο «νησί των ανέμων» υπό την επήρεια αλκοόλ να ενεπλάκη σε άγριο επεισόδιο με άλλους Άγγλους.