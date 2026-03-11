Το βαρύ τίμημα των λόγων και των πράξεων: Στα «σχοινιά» ο πρώην άσος της Premier League

Στο επίκεντρο των βρετανικών αρχών και της δημοσιότητας βρίσκεται το τελευταίο διάστημα ο πρώην ποδοσφαιριστής της Μάντσεστερ Σίτυ και της Νιουκάστλ, Τζόι Μπάρτον, καθώς έρχεται αντιμέτωπος με δύο σοβαρές δικαστικές υποθέσεις που εξελίσσονται σχεδόν ταυτόχρονα.

Η πρώτη υπόθεση αφορά την αστική αντιδικία του με την πρώην διεθνή παίκτρια και νυν σχολιάστρια αγώνων, Ένι Αλούκο. Σύμφωνα με πρόσφατη δικαστική απόφαση, στον Μπάρτον επιδικάστηκε να καταβάλει το ποσό των 300.000 αγγλικών λιρών για αποζημίωση και δικαστικά έξοδα.

Η Αλούκο είχε κινηθεί νομικά εναντίον του για δυσφημιστικές αναρτήσεις που έκανε εκείνος στην πλατφόρμα «X» (πρώην Twitter) κατά τη διάρκεια του 2024. Η απόφαση αυτή θεωρείται ορόσημο για τον περιορισμό της τοξικότητας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Νέα σύλληψη για φερόμενη επίθεση

Ωστόσο, οι νομικοί πονοκέφαλοι για τον 43χρονο πρώην αθλητή δεν σταματούν εκεί. Όπως έγινε γνωστό, ο Μπάρτον τέθηκε υπό κράτηση μετά από περιστατικό που σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή έξω από το γήπεδο γκολφ «Huyton and Prescot Golf Club».

Οι αρχές του απήγγειλαν κατηγορίες για φερόμενη επίθεση, με το περιστατικό να προσθέτει ένα ακόμη μελανό σημείο στο ήδη ταραγμένο παρελθόν του. Ο παλαίμαχος μέσος παραμένει υπό κράτηση, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες του συμβάντος βρίσκονται σε εξέλιξη.

Ο Τζόι Μπάρτον, γνωστός για τον εκρηκτικό του χαρακτήρα τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδων, βρίσκεται πλέον σε μια ιδιαίτερα δυσμενή θέση. Από τη μία καλείται να διαχειριστεί την οικονομική απώλεια της αποζημίωσης στην Αλούκο και από την άλλη να αντιμετωπίσει τις ποινικές συνέπειες της πρόσφατης σύλληψής του.

Οι επόμενες εβδομάδες θα είναι καθοριστικές, καθώς το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης στην Αγγλία παραμένει αμείωτο.