«Χαοτική» Κυριακή στο St James Park: Σοβαρά επεισόδια με οπαδό σε κρίσιμη κατάσταση πριν το ντέρμπι

Η πολυαναμενόμενη αναβίωση του Tyne-Wear ντέρμπι στην Premier League, στις 22 Μαρτίου 2026, συνοδεύτηκε από μια δυσάρεστη ένταση που υπενθύμισε το εκρηκτικό υπόβαθρο αυτής της ιστορικής αντιπαλότητας. Παρά τον σχεδιασμό της αστυνομίας για την ασφαλή προσέλευση των φιλάθλων, η κατάσταση έξω από το St James Park κλιμακώθηκε απότομα πριν από την έναρξη του αγώνα, όταν ομάδες οπαδών της Νιούκαστλ και της Σάντερλαντ ήρθαν σε σύγκρουση στους γύρω δρόμους.

Το πιο ανησυχητικό περιστατικό καταγράφηκε από τον δημοσιογράφο Craig Hope, ο οποίος ανέφερε πως ένας οπαδός χρειάστηκε επείγουσα ιατρική φροντίδα και παροχή ΚΑΡΠΑ (CPR) από τους διασώστες πριν μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, γεγονός που πάγωσε την ατμόσφαιρα λίγο πριν τη σέντρα.

Fighting outside of St James’ Park. One fan appeared in a bad way. CPR administered before being taken away. Not good 🙏🏻 pic.twitter.com/PwZuo8248l — Craig Hope (@CraigHope_DM) March 22, 2026

Η έχθρα που κρατάει αιώνες

Αυτή η ένταση δεν είναι ένα μεμονωμένο γεγονός, αλλά το αποτέλεσμα μιας βαθιάς αντιπαλότητας που υπερβαίνει τον αθλητισμό και χάνεται στα βάθη των αιώνων.

Οι ρίζες της έχθρας μεταξύ των δύο πόλεων, που απέχουν μόλις 19 χιλιόμετρα, εντοπίζονται στον Αγγλικό Εμφύλιο Πόλεμο (1642), όταν το Νιούκαστλ και η Σάντερλαντ τάχθηκαν σε αντίπαλα στρατόπεδα (Βασιλικοί έναντι Κοινοβουλευτικών) για οικονομικούς και πολιτικούς λόγους. Με την πάροδο των αιώνων, ο ανταγωνισμός μεταφέρθηκε στη βιομηχανία και τα ορυχεία, για να καταλήξει στο ποδόσφαιρο ως μια διαρκής μάχη για την κυριαρχία στον αγγλικό Βορρά.

Με την προϊστορία των δύο ομάδων να είναι εντυπωσιακά ισορροπημένη στις 54 νίκες για την καθεμία, η σημερινή αναμέτρηση (22/3/2026) είχε τεράστια συναισθηματική φόρτιση, η οποία δυστυχώς εκτονώθηκε με βίαιο τρόπο, επισκιάζοντας την αγωνιστική δράση και την επιστροφή ενός από τα πιο ιστορικά ντέρμπι της Ευρώπης.