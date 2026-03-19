«Καμπ Νόου»: Ποιος είναι ο λόγος που θεωρείται «κακός» δαίμονας για τους Άγγλους προπονητές

Η Μπαρτσελόνα πήρε το εισιτήριο για τα προημητελικά του Champions League, με εμφατικό τρόπο κόντρα στην Νιούκαστλ.

Οι «Μπλαουγράνα» έστησαν το δικό τους πάρτι στο ανακαινισμένο «Καμπ Νόου» επικρατώντας με (7-2) της αγγλικής ομάδας.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως η έδρα των Καταλανών μοιάζει να είναι ο «κακός» δαίμονας των Άγγλων προπονητών, αφού κάθε φορά που επισκέπτονται την Βαρκελώνη, διασύρονται.

Μάλιστα χθες, ο Έντι Χάου με τη Νιούκαστλ κατέγραψε την πιο βαριά ήττα της καριέρας του.

Λίγα χρόνια πριν και πιο συγκεκριμένα τον Φεβρουάριο του 2019, ήταν ένας άλλος Άγγλος προπονητής, ο Γκάρι Νέβιλ, με την Βαλένθια που ηττήθηκε με 7-0.