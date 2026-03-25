Βίαιη σύλληψη Μεξικανού αθλητικού δημοσιογράφου στη Νότια Αφρική - Πώς σχετίζεται με το Μουντιάλ

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η δημοσιογραφική κοινότητα και οι μεξικανικές αρχές μετά τις ανησυχητικές πληροφορίες που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας σχετικά με την τύχη του Χούλιο Ιμπάνιες. Ο γνωστός ανταποκριτής του δικτύου TUDN βρισκόταν στη Νότια Αφρική για την κάλυψη των αναμετρήσεων της Εθνικής Μεξικού ενόψει του Παγκοσμίου Κυπέλλου, όταν η αποστολή του πήρε μια απρόσμενη και ανησυχητική τροπή.

Σύμφωνα με αναφορές που συνοδεύονται από οπτικοακουστικό υλικό, ομάδα ένοπλων ανδρών φέρεται να εισέβαλε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου όπου διέμενε ο δημοσιογράφος, προχωρώντας στην αιφνίδια σύλληψη και μεταφορά του, υπό την απειλή όπλων.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Mexican journalist Julio Ibáñez is UNDER ARREST in South Africa for unknown reasons.



Armed men broke into Ibañez’s hotel room and CAPTURED him, he has been in jail for one week since then.



Nobody knows about his current situation, he was in South Africa to… pic.twitter.com/ESGarkaQ4g — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) March 25, 2026

Το περιστατικό φαίνεται να καταγράφηκε σε βίντεο, καθώς την ώρα της εισβολής ο Ιμπάνιες βρισκόταν σε ζωντανή μετάδοση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για την ασφάλειά του. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο δημοσιογράφος παραμένει υπό κράτηση για περίπου μία εβδομάδα, χωρίς να έχουν γίνει ακόμη γνωστοί οι επίσημοι λόγοι της σύλληψής του ή το κατηγορητήριο που ενδεχομένως αντιμετωπίζει.

Ενώ το κλίμα ενόψει της διοργάνωσης είναι ήδη φορτισμένο, η αβεβαιότητα γύρω από την κατάσταση της υγείας του και τις συνθήκες κράτησής του παραμένει, με την οικογένειά του και το δίκτυο TUDN να αναμένουν επίσημες διευκρινίσεις από τις αρχές της Νότιας Αφρικής.