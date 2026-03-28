Πέθανε σε ηλικία 80 ετών ο δημοσιογράφος Θάνος Οικονομόπουλος

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών ο δημοσιογράφος , Θάνος Οικονομόπουλος, με την είδηση του θανάτου του να σκορπά θλίψη στον κόσμο των ΜΜΕ.



Υπήρξε για χρόνια αρθρογράφος της «Καθημερινής», έχοντας διανύσει μία μακρά πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας.



Γεννημένος στις 10 Ιουνίου 1946, είχε συνεχή παρουσία στα μέσα ενημέρωσης. Μεταξύ άλλων, είχε διατελέσει διευθυντής της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος, είχε εργαστεί στο ραδιόφωνο, ενώ τα τελευταία χρόνια συνεργαζόταν με το iefimerida.



Σύμφωνα με πληροφορίες, το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.