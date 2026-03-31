Θάνος Οικονομόπουλος: Σήμερα η κηδεία του δημοσιογράφου – Η ανάρτηση του πρωθυπουργού

Σήμερα πραγματοποιείται η κηδεία του δημοσιογράφου Θάνου Οικονομόπουλου, μιας προσωπικότητας που σφράγισε τον ελληνικό Τύπο με την παρουσία και την αρθρογραφία του. Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρέτησε τον εκλιπόντα, χαρακτηρίζοντάς τον ως μία από τις πιο δυνατές πένες της δημοσιογραφίας και έναν πολύτιμο συνομιλητή με ευγενική προσωπικότητα.

Η πορεία και η προσφορά του στη δημοσιογραφία

Στο μήνυμά του, ο πρωθυπουργός υπογράμμισε τη συνέπεια με την οποία ο Θάνος Οικονομόπουλος υπηρέτησε την αλήθεια σε όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας του. Ο εκλιπών υπήρξε διευθυντής και αρθρογράφος εφημερίδων, ενώ μέχρι πρόσφατα εργαζόταν ως σχολιαστής στον ιστότοπο Iefimerida. Ο κ. Μητσοτάκης έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον ρόλο του ως δασκάλου για τις νεότερες γενιές δημοσιογράφων, τονίζοντας τη σεμνότητα και το ήθος που τον διέκριναν στον επαγγελματικό στίβο.

Πέρα από την επαγγελματική του ιδιότητα, ο πρωθυπουργός στάθηκε στην προσωπικότητα του Θάνου Οικονομόπουλου, κάνοντας λόγο για έναν άνθρωπο με έντονο χιούμορ και καλοσύνη. Εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στη σύζυγό του, Μαρία, και στους δύο γιους του, σημειώνοντας πως η απώλειά του καθιστά φτωχότερο τον δημόσιο διάλογο και την κοινωνική ζωή των πολυάριθμων φίλων του. «Με τη μεγάλη θλίψη όλων αυτών ενώνω, αυτές τις στιγμές, και τη δική μου», κατέληξε στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.