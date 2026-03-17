Μουντιάλ: FIFA και YouTube ήρθαν σε συφωνία για την μετάδοση των αγώνων
Σε μια πρωτοποριακή συμφωνία ήρθαν η Παγκόσμια Ομοσπονδία και το YouTube για τις μεταδόσεις των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026.
Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) ήρθε σε συμφωνία με το YouTube για την μετάδοση των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026, σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
Συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα μέσα ενημέρωσης θα έχουν την δυνατότητα να μεταδίδουν τα πρώτα 10 λεπτά κάθε αγώνα μέσω των καναλιών τους στο YouTube. Δεν αποκλείεται όμως να υπάρχει ακόμα και αναπαραγωγή ολόκληρου αγώνα.
Οι όμιλοι στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026
1ος Όμιλος
- Μεξικό
- Νότια Αφρική
- Νότια Κορέα
- Δανία/Βόρεια Μακεδονία/Τσεχία/ Ιρλανδία
2ος Όμιλος
- Καναδάς
- Ιταλία/Βόρεια Ιρλανδία/Ουαλία/Βοσνία
- Κατάρ
- Ελβετία
3ος Όμιλος
- Βραζιλία
- Μαρόκο
- Αϊτή
- Σκωτία
4ος Όμιλος
- ΗΠΑ
- Παραγουάη
- Αυστραλία
- Τουρκία/Ρουμανία/Σλοβακία/Κόσοβο
5ος Όμιλος
- Γερμανία
- Κουρασάο
- Ακτή Ελεφαντοστού
- Εκουαδόρ
6ος Όμιλος
- Ολλανδία
- Ιαπωνία
- Ουκρανία/Σουηδία/Πολωνία/Αλβανία
- Τυνησία
7ος Όμιλος
- Βέλγιο
- Αίγυπτος
- Ιράν
- Νέα Ζηλανδία
8ος Όμιλος
- Ισπανία
- Πράσινο Ακρωτήρι
- Σαουδική Αραβία
- Ουρουγουάη
9ος Όμιλος
- Γαλλία
- Σενεγάλη
- Ιράκ/Βολιβία/Σουρινάμ
- Νορβηγία
10ος Όμιλος
- Αργεντινή
- Αλγερία
- Αυστρία
- Ιορδανία
11ος Όμιλος
- Πορτογαλία
- Κονγκό/Τζαμάικα/Νέα Καληδονία
- Ουζμπεκιστάν
- Κολομβία
12ος Όμιλος
- Αγγλία
- Κροατία
- Γκάνα
- Παναμάς