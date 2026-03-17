Μουντιάλ: FIFA και YouTube ήρθαν σε συφωνία για την μετάδοση των αγώνων

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου (FIFA) ήρθε σε συμφωνία με το YouTube για την μετάδοση των αγώνων του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θα πραγματοποιηθεί από τις 11 Ιουνίου έως τις 19 Ιουλίου 2026, σε Καναδά, Μεξικό και Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής

Συγκεκριμένα, οι δύο πλευρές συμφώνησαν ότι τα μέσα ενημέρωσης θα έχουν την δυνατότητα να μεταδίδουν τα πρώτα 10 λεπτά κάθε αγώνα μέσω των καναλιών τους στο YouTube. Δεν αποκλείεται όμως να υπάρχει ακόμα και αναπαραγωγή ολόκληρου αγώνα.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: YouTube has reached an agreement with FIFA to broadcast the 2026 FIFA World Cup. 📺🏆



‼️ Media partners will be allowed to live stream the first 10 minutes of every match on their channels, with the possibility that some games could even be shown in full. 👀… pic.twitter.com/cMdT0YZelJ — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet) March 17, 2026

Οι όμιλοι στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026

1ος Όμιλος

Μεξικό

Νότια Αφρική

Νότια Κορέα

Δανία/Βόρεια Μακεδονία/Τσεχία/ Ιρλανδία

2ος Όμιλος

Καναδάς

Ιταλία/Βόρεια Ιρλανδία/Ουαλία/Βοσνία

Κατάρ

Ελβετία

3ος Όμιλος

Βραζιλία

Μαρόκο

Αϊτή

Σκωτία

4ος Όμιλος

ΗΠΑ

Παραγουάη

Αυστραλία

Τουρκία/Ρουμανία/Σλοβακία/Κόσοβο

5ος Όμιλος

Γερμανία

Κουρασάο

Ακτή Ελεφαντοστού

Εκουαδόρ

6ος Όμιλος

Ολλανδία

Ιαπωνία

Ουκρανία/Σουηδία/Πολωνία/Αλβανία

Τυνησία

7ος Όμιλος

Βέλγιο

Αίγυπτος

Ιράν

Νέα Ζηλανδία

8ος Όμιλος

Ισπανία

Πράσινο Ακρωτήρι

Σαουδική Αραβία

Ουρουγουάη

9ος Όμιλος

Γαλλία

Σενεγάλη

Ιράκ/Βολιβία/Σουρινάμ

Νορβηγία

10ος Όμιλος

Αργεντινή

Αλγερία

Αυστρία

Ιορδανία

11ος Όμιλος

Πορτογαλία

Κονγκό/Τζαμάικα/Νέα Καληδονία

Ουζμπεκιστάν

Κολομβία

12ος Όμιλος