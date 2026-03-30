Ποιος είναι ο διάσημος ποδοσφαιριστής που δεν έχει ομάδα και μαγειρεύει στο TikTok

Ο γνωστός ποδοσφαιριστης Χαβιέρ Ερνάντεζ ή Τσιτσαρίτο, όπως είναι το παρατσούκλι του δεν έχει πλέον ομάδα και στον ελεύθερο του χρόνο παρουσιάζει τις μαγειρικές του ικανότητες μέσα απο τον λογαριασμό του στο TikTok.

Ο πρώην ποδοσφαιριστης της Ρεάλ Μαδρίτης και της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ έχει να αγωνιστεί απο τον Ιανουάριο, όμως φαίνεται ότι έχει βρει με τι θα ασχοληθεί εφόσον σταματήσει το ποδόσφαιρο.

Πιο αναλυτικά, ο Μεξικανός δημοσίευσε την συνταγή για σάντουιτς Μιλάνου και το μοιράστηκε με τους ακολούθους του. Στο βίντεο δείχνει ένα ένα τα βήματα, ενώ όταν το ολοκλήρωσε δεν έκρυψε την χαρά για την εμφάνιση του πιάτου του.

Το βίντεο έφτασε πάνω απο μισό εκατομμύριο views, ενώ τα σχόλια που δέχτηκε ανέφεραν το πόσο τους λείπει ο Μεξικανός απο τα γήπεδα, επαινώντας ταυτόχρονα τις μαγειρικές του ικανότητες.

Η καριέρα του

Ο Χαβιέρ Ερνάντες Μπαλκάζαρ γεννήθηκε την 1 Ιουνίου 1988.



Την δεκαετία του 2010 αγωνίστηκε σε Ρεάλ Μαδρίτης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, αλλά και σε άλλους μεγάλους ευρωπαϊκούς συλλόγους.

Με την Εθνική του Μεξικού, είναι διεθνής όντας μάλιστα ο πρώτος σκόρερ με 52 γκολ σε 109 παιχνίδια.

Έχει αγωνιστεί μαζί της σε δυο Παγκόσμια Κύπελλα (2014,2018), ένα Κύπελλο Συνομοσπονδιών το 2017, καθώς και στο Γκολντ Καπ της Κεντρικής Αμερικής.