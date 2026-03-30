Ρεσιτάλ χορού και τραγουδιού από τον Μανωλά μετά την άνοδο του Παναξιακού

Ο Πανναξιακός του Κώστα Μανωλά και του Δημήτρη Σιόβα αναδείχθηκε πρωταθλητής ΕΠΣ Κυκλάδων μετά την νίκη με 3-2 μέσα στην Σαντορίνη επι της Θύελλας Καμαρίου.

Πλέον, με απόσταση έξι βαθμών η ομάδα της Νάξου έχει εξασφαλίσει την άνοδο στην Γ’ Εθνική κατηγορία ενώ απομένουν δύο αγώνες για την ολοκλήρωση της β’ φάσης του πρωταθλήματος.



Το πάρτι ξεκίνησε από τα αποδυτήρια με τους παίκτες να πανηγυρίζουν έξαλλα την άνοδο. Η συνέχεια βρήκε τους παίκτες και την διοίκηση του συλλόγου σε τοπική ταβέρνα του νησιού να τα «σπάνε» με πρωταγωνιστή τον Κώστα Μανωλά. Ο πρώην διεθνής αμυντικός πήρε αρχικά το μικρόφωνο να τραγουδήσει και στην συνέχεια έδωσε ρεσιτάλ χορού.

Τελευταία φορά που αγωνίστηκε σε εθνική ερασιτεχνική κατηγορία ήταν τη σεζόν 2020-21 και την Δ’ Εθνική που είχε τερματίσει στην τελευταία θέση του 6ου Ομίλου.

