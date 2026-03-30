Ζερόμ Μπόατενγκ: Κινδυνεύει με φυλάκιση λόγω οδηγικής παράβασης στην Γερμανία

Αντιμέτωπος με τις αρχές βρίσκεται ξανά ο Ζερόμ Μπόατενγκ. Ο πρώην διεθνής αμυντικός εμπλέκεται σε διάφορα νομικά προβλήματα απο τον Νοέμβρη του 2025, όταν βρέθηκε να οδηγεί, πάρα την απαγόρευση που είχε απο τις 9 του ίδιου μηνά.

Με αυτή την συμπεριφορά και εφόσον κριθεί ένοχος με βάση την γερμανική νομοθεσία ορίζεται πρόστιμο ή ποινή φυλάκισης έως και ενός έτους. Επίσης, θα μπορούσε να χάσει και την άδεια οδήγησης του για μη συμμόρφωση απέναντι στον νόμο, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο εκπρόσωπος της εισαγγελίας του Μονάχου.

Για τον Μπόατενγκ δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη. Το 2021, του επιβλήθηκε πρόστιμο 1,8 εκατομμυρίων ευρώ για επίθεση και ξυλοδαρμό εναντίον της πρώην συντρόφου του.

Επιπλέον, η αυτοκτονία ενός συμπαίκτη του για ίδιες κατηγορίες θέτει υπό αμφισβήτηση την συμπεριφορά του πρώην αμυντικού. Στα 37 του πλέον, σταμάτησε το καλοκαίρι του 2025 το ποδόσφαιρο με την τελευταία του ομάδα να είναι η LASK απο την Αυστρία.