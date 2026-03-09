Γερμανία: Πρωτοφανές σκηνικό με οπαδούς να αποσυνδέουν το VAR
Στον αγώνα Πρόισεν Μίνστερ - Χερτα για την Bundesliga 2, οπαδοί εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο για να αποσυνδέσουν το VAR.
Στον αγώνα ανάμεσα στην Πρόισεν Μίνστερ και την Χέρτα για την 25η αγωνιστική της Bundesliga2, οπαδοί των γηπεδούχων «μπούκαραν» στο γήπεδο για να αποσυνδέσουν το VAR, την στιγμή που ο διαιτητής ετοιμαζόταν να δώσει πιθανό πέναλτι.
Δύο οπαδοί της Πρόισεν Μίνστερ το απόγευμα της Κυριακής (8/3), εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους για να αποσυνδέσουν το μόνιτορ του VAR. Το απίθανο περιστατικό έγινε την στιγμή που ο διαιτητής της αναμέτρησης πήγε το επανεξετάσει μια φάση της Χέρτα Βερολίνου για φάουλ στον Μίκαελ Κιζάνς. Το συγκεκριμένο περιστατικό ξεσήκωσε «θύελλα» αντιδράσεων.
Η λύση ήρθε απο την Κολωνία
Ο διαιτητής, Φέλιξ Μπίκελ, προσπάθησε χωρίς όμως αποτέλεσμα αφού η οθόνη παρέμεινε μαύρη και η λύση ήρθε από την Κολωνία! Τελικά, καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ της Χέρτα, η οποία σκόραρε και πήρε την νίκη με (1-2) στις καθυστερήσεις.Μάλιστα, στο γήπεδο είχε αναρθηθεί πανό που ζητούσε «να απενεργοποιηθεί το VAR».
Μετά την λήξη της αναμέτρησης η Πρόισεν Μίνστερ στον επίσημο λογαριασμό της δημοσίευσε ανακοίνωση κατά του περιστατικού.
«Η Πρόισεν Μίνστερ λυπάται για το περιστατικό και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εντοπίσει και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τον/τους δράστη/ες. Έχουν επίσης ληφθεί άμεσα μέτρα για την αποτροπή επανάληψης τέτοιων περιστατικών. Τα αρχικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι επρόκειτο για προμελετημένη ενέργεια: ένα πανό με αυτό το περιεχόμενο αναρτήθηκε στις κερκίδες λίγο μετά την τεχνική δυσλειτουργία».