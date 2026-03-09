Γερμανία: Πρωτοφανές σκηνικό με οπαδούς να αποσυνδέουν το VAR

Στον αγώνα ανάμεσα στην Πρόισεν Μίνστερ και την Χέρτα για την 25η αγωνιστική της Bundesliga2, οπαδοί των γηπεδούχων «μπούκαραν» στο γήπεδο για να αποσυνδέσουν το VAR, την στιγμή που ο διαιτητής ετοιμαζόταν να δώσει πιθανό πέναλτι.

Δύο οπαδοί της Πρόισεν Μίνστερ το απόγευμα της Κυριακής (8/3), εισέβαλαν στον αγωνιστικό χώρο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους για να αποσυνδέσουν το μόνιτορ του VAR. Το απίθανο περιστατικό έγινε την στιγμή που ο διαιτητής της αναμέτρησης πήγε το επανεξετάσει μια φάση της Χέρτα Βερολίνου για φάουλ στον Μίκαελ Κιζάνς. Το συγκεκριμένο περιστατικό ξεσήκωσε «θύελλα» αντιδράσεων.

❌ Sabotage de la VAR 🇩🇪



Cet après-midi, lors de la victoire du Hertha Berlin à Preußen Münster (2eme division allemande), deux individus masqués sont descendus de la tribune et ont debranché des câbles, empêchant l'arbitre de voir les images à l'écran.

Il a donc dû suivre la… pic.twitter.com/5jYdMqcuMA — Check VAR Ligue 1 (@ArbitreVAR) March 8, 2026

Η λύση ήρθε απο την Κολωνία

Ο διαιτητής, Φέλιξ Μπίκελ, προσπάθησε χωρίς όμως αποτέλεσμα αφού η οθόνη παρέμεινε μαύρη και η λύση ήρθε από την Κολωνία! Τελικά, καταλογίστηκε πέναλτι υπέρ της Χέρτα, η οποία σκόραρε και πήρε την νίκη με (1-2) στις καθυστερήσεις.Μάλιστα, στο γήπεδο είχε αναρθηθεί πανό που ζητούσε «να απενεργοποιηθεί το VAR».

In the 2. Bundesliga clash between Preussen Münster and Hertha Berlin, chaos struck when a hooded fan literally pulled the plug on VAR. The system went dark just as referee Felix Bickel was about to check a possible penalty for Hertha. Münster fans then unfurled a banner reading:… pic.twitter.com/DtiH5UkDbE — Olt Sports (@oltsport_) March 8, 2026

Μετά την λήξη της αναμέτρησης η Πρόισεν Μίνστερ στον επίσημο λογαριασμό της δημοσίευσε ανακοίνωση κατά του περιστατικού.

«Η Πρόισεν Μίνστερ λυπάται για το περιστατικό και θα κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να εντοπίσει και να οδηγήσει στη δικαιοσύνη τον/τους δράστη/ες. Έχουν επίσης ληφθεί άμεσα μέτρα για την αποτροπή επανάληψης τέτοιων περιστατικών. Τα αρχικά ευρήματα υποδηλώνουν ότι επρόκειτο για προμελετημένη ενέργεια: ένα πανό με αυτό το περιεχόμενο αναρτήθηκε στις κερκίδες λίγο μετά την τεχνική δυσλειτουργία».