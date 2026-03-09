Καλλoνή σύζυγος δήλωσε: «Ο άντρας μου είναι κακός στο κρεβάτι» - Διαζύγιο ζήτησε ο ποδοσφαιριστής

Η Εριόνα Σουλεϊμάνι σε μια εκπομπή «έδωσε» τον πρώην σύζυγό της Μπλερίμ Τζεμαϊλί. «Σεξ πριν από τους αγώνες; Οι ποδοσφαιριστές δεν είναι καλοί εραστές. Προτιμούν να... φροντίζουν τον εαυτό τους μόνοι τους» είπε χαρακτηριστικά.

Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής με την εθνική ομάδα της Ελβετίας, δεν άφησε τις δηλώσεις αυτές να περάσουν έτσι και κινήθηκε νομικά κατά της συζύγου κάνοντας αίτηση διαζυγίου ενώ ζήτησε την επιμέλεια του γιου τους, Λουάν.

Ο στενός κύκλος του ζευγαριού πάντως δείχνει ότι υπάρχουν εδώ και καιρό προβλήματα μεταξύ τους. Μάλιστα, ο παίκτης ζήτησε να σταματήσει η Σουλεϊμάνι να χρησιμοποιεί το επώνυμό του.

Erjona Sulejmani, esposa del jugador Blerim Dzemaili, confesó en un progama: “¿Sexo antes de los partidos? Pero si los futbolistas no son grandes amantes. Prefieren hacérselo ellos mismos”.



La frase se viralizó rápidamente y muchos interpretaron que estaba exponiendo… pic.twitter.com/yw8Z6AjOxU — El Chocoflan (@ElChocoflan) March 8, 2026

Το μοντέλο απο την άλλη πλευρά, παρά τον χωρισμό τους δήλωσε πως συνεχίζει να στηρίζει τον πρώην σύζυγό της και πατέρα του παιδιού τους. «Το να υποστηρίζω τον Μπλερίμ δεν είναι παράξενο για μένα. Θα υποστηρίζω πάντα τον πρώην σύζυγό μου, είναι ο πατέρας του γιου μου».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Εριόνα Σουλεϊμάνι προκαλεί με τις δηλώσεις της

Συγκεκριμένα το 2020 υποστήριξε ότι υπάρχουν πολλοί ομοφυλόφιλοι ποδοσφαιριστές, αλλά δεν καταλαβαίνει γιατί το γεγονός αυτό αποτελεί πρόβλημα.

« Δεν ξέρω γιατί η ομοφυλοφιλία εξακολουθεί να αποτελεί πρόβλημα στις μέρες μας. Νομίζω ότι αυτό θα αλλάξει. Υπάρχουν πολλοί ομοφυλόφιλοι στο ποδόσφαιρο», ήταν η δήλωσή της στο σερβικό πρακτορείο Srbija Danas.

Επιπλέον, αποκάλυψε πως είναι να είσαι WAG και ξεκαθάρισε ότι θα αγαπάει για πάντα τον Μπλερίμ Τζεμαϊλί ως πατέρα του γιου τους, αλλά όχι ως άτομο.